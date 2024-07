Además criticaron al presidente Javier Milei y al gobernador Gustavo Valdés por no dar respuestas ante la desaparición del niño.

Vecinos de 9 de Julio criticaron la inacción de Bullrich en el caso Loan: "Vino y no hizo nada"

En ese sentido criticó el desempeño de la policía local y repudió que el gobernador Valdés nunca se haya acercado a la familia de Loan. "En este pueblo todos votamos a Valdés. Ahora es cuando más lo necesitamos y no aparece. Tiene que estar con la familia que está haciendo un duelo".

Acto seguido apuntó contra la ministra Bullrich. "Vino de goya, se paró en el camino, se cruzó de brazos 15 minutos, se subió a su camioneta y se fue. Como persona o como ser humano tendría que haber ido aunque sea a la casa a palmearle la espalda a la familia. No le van a devolver el hijo. Ellos no tienen ni idea dónde está esa criatura", expresó el hombre.

Por último criticó al Presidente. "Milei me molestó una barbaridad porque el 99% de nosotros lo votamos. Me dio una bronca cuando no recibió a la familia. Como ser humano tendría que haber dejado todas las cosas para darle contención a ese hombre que le está faltando un hijo. O que mande a la vicepresidenta que para algo está", indicó

"¿Quién asesora a esta gente? Parece que una vez que están ahí se le sube el humo a la cabeza. ¿No tienen hijos? ¿no piensan? Una vez que suben al poder les importa un carajo", agregó el hombre quien contó que desde la desaparición de Loan en 9 de Julio se suspendieron celebraciones y eventos porque los vecinos viven con dolor y miedo.