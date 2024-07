Caso Loan: los vecinos cortaron la ruta y quemaron neumáticos durante la caravana

"Hace 30 días que no sabemos nada de Loan, nadie nos da una respuesta. Vemos a madres y familias sufrir. No puede ser que haya tantos detenidos y nadie diga nada", expresó una vecina de 9 de Julio.

"Pasó un mes y no tenemos una respuesta. Vengo porque soy una madre y no quisiera estar un segundo en el lugar de la madre de Loan", agregó otra mujer que asistió a la marcha. "Del gobernador para abajo tienen que ser investigados todos", apuntó otra manifestante, aludiendo al hecho de que Gustavo valdés aún no visitó a la familia del niño.

Diego Fernández, un hombre presente en la marcha, desafió al gobernador Gustavo Valdés: "Tiene que venir como padre. Valdés, vení como padre, no te hagas el boludo".

Luego, apuntó contra el presidente Javier Milei: "¿El 99% de los votos tuviste Milei de acá de Corrientes y no diste la cara, no recibiste ni al padre? Una vergüenza, hermano. ¿Te sirvió todo esto para tapar que el dólar se iba a $1.500, no? Nosotros no somos estúpidos porque vivimos en el campo, no se equivoquen".

El corte de ruta demuestra que la sociedad correntina está perdiendo la paciencia y que los vecinos exigen algún tipo de respuesta, a un mes de la desaparición de Loan.

La tristeza de la madre de Loan, a un mes de la desaparición: "Quiero tener a mi hijo acá"

A un mes de la desaparición de Loan Danilo Peña, una caravana unió las localidades correntinas de Goya y 9 de Julio para mostrar su apoyo a la familia y exigir a las autoridades la aparición del menor. En ese marco, María Noguera, su mamá, se quebró ante las cámaras y pidió: "A quienes lo tienen quiero que me lo devuelvan, que lo traigan acá".

"No sé qué decir, hoy hace un mes que mi hijo no está conmigo, no puede ser, quiero que vuelva. Estoy haciendo fuerza", planteó la mujer ante las cámaras.

El alerta Sofía por Loan Peña fue activada el 14 de junio

"Quiero que las autoridades trabajen, quiero encontrar a mi hijo. Todos los días rezo, quiero tenerlo acá", agregó, entre sollozos.

"A quienes lo tienen quiero que me lo devuelvan, que lo traigan acá", pidió, en medio del dolor.

Una mujer que se acercó a manifestarle su apoyo a María criticó al gobernador Gustavo Valdés. "Le queda muy grande la investidura, porque no tuvo humanidad para venir a dar la cara. Que se ponga la mano en el corazón, que saque a la gente corrupta, porque por eso dejaron el camino libre para que se llevaran a Loan", señaló.