Valeria Colombo, la desarrolladora que cuenta historias con videojuegos

Una visita a la expo EVA le abrió el panorama y se encontró con un mundo desconocido: en Argentina se podían crear videojuegos. A la semana renunció a su trabajo y desde ese momento se dedicó a crear universos virtuales en diversas plataformas.

En los baños de EVA, Valeria coincidió con otras programadoras y creadoras de videojuegos que tenían los mismos intereses, las mismas inquietudes. “El baño de EVA para mujeres era el único en el que no había que hacer fila, y sí había fila en el de varones”.

Primero se intercambiaron números de contactos con las demás mujeres y en pandemia se formó Woman in Game.

“En los juegos puedo sentir empatía por personajes, se puede contar una historia donde vos sos el personaje. Me gusta emocionarme, he llorado y también he aprendido”, definió Valeria, creadora de historias en mundos virtuales.

Producción: Flavia Fiorio

Realización: Camila Alonso

Edición: Lucila Viera