Vacaciones 2025: ¿Con qué conviene pagar los gastos en el exterior?

Una de las dudas más comunes a la hora de tomarse vacaciones en el exterior es con qué conviene pagar los gastos. Aunque no hay una única respuesta, y siempre depende de cada situación en particular, en general lo mejor es no pagar el saldo de la tarjeta de crédito en dólares utilizando pesos; es mejor hacerlo con dólares adquiridos por otro medio a un precio más bajo, ya que es posible ahorrarse los impuestos en pesos correspondientes a esos dólares.