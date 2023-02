Una tiktokera compartió su particular jornada de trabajo y estallaron las redes: los desopilantes comentarios. 

https://twitter.com/porquetendencia/status/1625891389899780098 "Globant":

Por comentarios sobre este video pic.twitter.com/ftljzSwZ1C — ¿Por qué es tendencia? (@porquetendencia) February 15, 2023

El video comienza con la tiktokera contando que hace mucho no iba a la oficina y como en esa jornada tenía varias actividades programadas decidió filmarla para compartir el video con sus seguidores

"Tocó ir al gym desde bien tempranito, después de eso obviamente me bañe, me sequé el pelo, me maquillé y me puse a trabajar. Una compañera además había hecho una tortita ese día que nos convido que estaba riquísima", narró la mujer.

"Más tarde tenía mi turno de 20 minutos de masajes que la verdad me venía de 10 porque nunca no estoy contracturada así que fui. Luego de eso agarre una manzana y seguí trabajando hasta la hora del almuerzo donde a algunos bloggers se nos ocurrió aprovechar el día lluvioso para hacer unos ravioles al disco porque siempre estamos pensando en comida", continuó en su relato.

"Por supuesto luego seguí trabajando, esta vez tomando unos matecitos con colegas y escuchando música del fondo. Al final del día fui a la clase de yoga que estaba ideal para hacerla con la lluvia de fondo y después tenía programado un after office con juegos de mesa. Así que compartimos unas cervecitas, fernet y jugando a varias cosas. También cenamos unas empanadas que estaban realmente buenas", concluyó la tiktokera.

Los desopilantes comentarios en las redes sociales

El video rápidamente se volvió viral en las distintas redes sociales con los comentarios de miles de usuarios que no podían creer las ventajas con la que contaba Mitre en su trabajo.

"Mi jefe me cobra el agua del dispenser", comentó un usuario en Twitter. "Estuvo desde la mañana hasta la noche . Desayunó, almorzó, merendó y cenó. Fue a yoga, masajes, se bañó, secó el pelo y maquilló, escuchó música y jugó a juegos de mesa. ¿En que momento del día laburó?", preguntó otro usuario.

También hubo quienes decidieron reaccionar con memes y videos.

https://twitter.com/Marquin0707/status/1625895724457119745 Los empleados de Globant desde que llegan a laburar y se van pic.twitter.com/tUMSeEzdXm — Marquin (@Marquin0707) February 15, 2023

