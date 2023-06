Una pareja de argentinos mostraron qué había en la basura de Australia y se hicieron virales

A lo largo de sus publicaciones, estos viajeros comparten con los usuarios distintos tips, ideas de ruta, cómo conseguir trabajo, cómo tramitar documentación, entre otras cosas. Sin embargo, el video que ha causado sensación entre los usuarios trata sobre la basura y lo que allí encontraron.

El video de la pareja de argentinos con lo que encontraron en la basura de Australia

Durante los primeros días en Australia, la pareja aprovechó para conocer el barrio, pero no sabían que hallarían un tesoro. “Ya podríamos habernos amueblado un departamento”, señalaron en relación a la cantidad de muebles que los habitantes de Sidney habían tirado en perfecto estado a la calle.

Cajoneras, mesas, lámparas, alfombras, tostadoras y tachos de basura son algunas de las cosas que vieron. “Algunas necesitan arreglos y otras están como nuevas”, aclararon. A continuación contaron qupe fue lo que se llevaron a la casa para probarlo y ver si funcionaba o no.

“Lo primero que agarramos fue una cafetera Nespresso con siete cápsulas”. Los chicos comentaron que aunque la probaron y todo parecía funcionar, el agua no salía, por lo que decidieron devolverlo a la calle. También, se llevaron un espumador de leche, el cual andaba sin problemas. Lo último que encontraron en la calle fue una televisión de 50 pulgadas.

Aunque había visto muchas cosas, decidieron no llevarse nada más porque no lo necesitaban, y por eso lo dejaron en el lugar. De todas maneras, dio un consejo a todos aquellos que también ‘cirujean’ en otros países. “Si la tiran con cable, es porque funciona”, advirtió. “Podemos amueblarnos un departamento de forma gratuita”, escribió en la descripción de la publicación.

El video consiguió más de 180 mil reproducciones y cientos de mensajes: “Yo sí me llevaría todo. Me volvería más acumuladora de la que ya soy”, “Yo me llevo todo”, “Agarraría todo lo de la calle y no gasto nada en comprar”, “Yo vivo en Australia y la verdad que es así, tiran de todo...así me surtí de cosas”, “Obvio me llevo todo”, fueron algunos de los comentarios.