22 de julio de 2026 Inicio
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Una mujer con licencia falsa atropelló a dos peatones en Mar del Plata: la inhabilitaron de por vida

La conductora, de 54 años, fue sancionada por el Ministerio de Transporte bonaerense y, además, es investigada por la Justicia por lesiones culposas y falsificación de documento público, aunque quedó en libertad. Las víctimas continúan internadas por lesiones graves.

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La condcutora tiene 54 años.

La condcutora tiene 54 años.

El Ministerio de Transporte de la Provincia de Buenos Aires inhabilitó de manera preventiva hasta el año 2099 a la mujer de 54 años que este lunes provocó un grave accidente en el centro de Mar del Plata. La conductora, que circulaba con una licencia apócrifa y sin la documentación del vehículo, chocó contra otro auto y atropelló a dos peatones sobre la vereda.

El frío llegó para quedarse. Mendoza, San Juan y Catamarca fueron afectados por un temporal de nieve. 
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Según informaron fuentes oficiales, la imputada había solicitado turno para tramitar la licencia en dos oportunidades, pero nunca se presentó a rendir los exámenes obligatorios. Al momento del hecho, conducía un Peugeot 206 que fue secuestrado tras labrarse las actas de infracción correspondientes.

Mar del Plata: cómo fue el accidente

El siniestro ocurrió el lunes por la tarde en la esquina de Catamarca y Moreno. Tras chocar contra un Nissan Tiida, la mujer perdió el control del vehículo, se subió a la vereda de una estación de servicio e impactó de lleno contra un hombre de 52 años y su hijo de 15.

Inicialmente, la fiscalía de Delitos Culposos, a cargo de Rodolfo Moure, ordenó su aprehensión bajo los cargos de lesiones culposas y falsificación de documento público, por lo que fue alojada en la Unidad Penal Nº 50 de Batán. Sin embargo, este martes, tras declarar en los Tribunales de Mar del Plata, la justicia dispuso su libertad.

Paralelamente, se abrió una segunda causa en la fiscalía de Delitos Económicos, liderada por David Bruna, para determinar si la licencia trucha fue adquirida a través de una red clandestina de venta de documentos o si se trató de un caso aislado.

Choque en Mar del Plata: cómo sigue el estado de salud de las víctimas

Padre e hijo permanecen internados en la Clínica Colón con lesiones de gravedad. En declaraciones a la prensa marplatense, la hermana del hombre embestido detalló que el menor sufrió la fisura de una costilla, traumatismo de esternón y lesiones dentales, mientras que su padre presenta fracturas en muñeca y brazo, además de severos traumatismos faciales.

"A mi hermano le tienen que reconstruir el lado izquierdo de la cara porque los huesos se hicieron pedazos", expresó. La familia confirmó que ya cuenta con representación legal para iniciar las acciones correspondientes.

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