30 de agosto de 2026 Inicio
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Una mujer atacó a su ex pareja con agua hirviendo durante una discusión: el hombre está internado y ella fue detenida

La agresión provocó a la víctima quemaduras de segundo grado en manos y piernas. La agresora, Claudia Romero, permaneció prófuga cuatro días hasta que la capturaron en Resistencia.

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Claudia Elizabeth Romero fue detenida cuatro días después del ataque.

Claudia Elizabeth Romero fue detenida cuatro días después del ataque.

La Policía del Chaco detuvo a Claudia Elizabeth Romero, de 35 años, acusada de arrojar agua a elevadas temperaturas sobre su ex pareja, J. C. S., de 27 años, durante una discusión ocurrida el pasado lunes en una vivienda de la ciudad de Resistencia. El violento episodio dejó al joven con severas quemaduras de segundo grado y provocó la inmediata intervención policial y judicial.

El hecho ocurrió en Chubut.
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El agredido requirió un traslado de urgencia en ambulancia hacia el Hospital Julio C. Perrando tras el incidente. Los médicos del centro sanitario examinaron a la víctima y verificaron que presentaba quemaduras de segundo grado en ambas manos, las dos piernas y uno de los muslos.

Debido a la gravedad de los daños cutáneos, el paciente permaneció bajo asistencia médica especializada. Fuentes del caso ratificaron que el joven continúa con su internación en la sala del área de Cirugía Plástica del mencionado establecimiento hospitalario.

La Policía del Chaco atrapó a la sospechosa tras cuatro días de búsqueda

Tras la agresión, la madre del herido acudió a la Comisaría 14ª Metropolitana para formalizar la denuncia correspondiente. La mujer relató ante los efectivos que su hijo le manifestó los pormenores del ataque sufrido a manos de su ex concubina.

La causa judicial quedó a cargo de la fiscal Liliana Beatriz Irala, al frente del Equipo Fiscal N° 10 de Resistencia. La representante del Ministerio Público abrió un expediente por "supuestas lesiones" y dispuso la inmediata aprehensión de Romero.

La sospechosa no cayó de inmediato, sino cuatro días más tarde. El viernes 28 de agosto, personal de la División Patrulla Preventiva obtuvo datos sobre su presencia en el barrio Vista Linda, al tiempo que un llamado al 911 alertó sobre su desplazamiento por inmediaciones de las calles Montevideo y La Paz.

Los agentes desplegaron un operativo de rastrillaje en la zona y lograron la aprehensión de la imputada. Tras la correspondiente revisión por parte del personal de Medicina Legal, la mujer fue trasladada a la Comisaría 14ª Metropolitana, donde quedó alojada a disposición del fuero penal.

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