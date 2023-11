Una joven francesa visitó Argentina y al regresar a su país pidió por un producto exclusivo de nuestras tierras que la hizo viral

En su odisea sudamericana la influencer probó unas exquisitas galletas y a través de un clip realizó un pedido especial para los ciudadanos “argentos” . Bajo el usuario @sissi_francesa comentó: “Hace tres meses me traje a Francia cuatro dulces de leche y cuatro de esas galletitas, les voy a poner una foto porque no me acuerdo cómo se llaman”.

La muchacha se refería a las Chocolinas, unas galletitas que se usan para cocinar la épica chocotorta y son una tradición y delicia en la tierra tradicional de mates y encuentros. “Ya no me quedan más. No sé dónde pedirlas ¿Alguien me puede decir y ayudar? Es una adicción, me siento mal si no lo tengo”,preguntó ansiosa. La tik toker contó que quiere tenerlas tanto para navidad como para su vida en general.

La repercusión del video fue tan grande que recibió 83 mil reproducciones y más de 5 mil “me gusta”. Además, los seguidores no tardaron en dejar asentadas sus recomendaciones a través de los comentarios. “Hay una tienda argentina en el 5eme arrondissement de Paris !! Tienen un dulce de leche delicioso". "LA TORTA se llama CHOCOTORTA es un manjar",, "Yo te llevo, pero si te casas conmigo", “Si tenes amigos en Argentina pedí que te manden una encomienda con esos productos”.