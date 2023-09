Una influencer peruana contó las principales diferencias entre Lima y Buenos Aires y se volvió viral

El video de la influencer de Perú que explicó las cosas que le sorprendieron de Buenos Aires y tuvo miles de respuestas

En el video, la influencer de Peru, que utiliza su cuenta de TikTok con el usuario @paula.quinteros, dijo que la primera diferencia es el horario. Según ella, en Perú, los negocios están abiertos desde muy temprano y cierran muy tarde. En cambio, en Argentina, las tiendas, restaurantes y otros establecimientos atienden a partir de las 8:30 o 9:00 hasta las 21:00 máximo.

En este sentido, la joven dijo que en Lima, los domingos y feriados los ciudadanos aprovechan para salir a pasear, y es por esa razón que los negocios suelen estar disponibles. Sin embargo, en Buenos Aires, esto no es así. “Aquí, en Argentina, los domingos y feriados, los comercios están cerrados porque la gente se toma el día para descansar”, explicó la influencer.

Sobre los espacios verdes, Paula contó que los argentinos aprovechan los parques para tener un momento de recreación, hacer un picnic, leer, y otras actividades, y que nadie les prohíbe estar allí. Pero en Lima, no se ven muchas personas haciendo ese tipo de actividades. Incluso, precisó que hay casos en el que los vecinos de un distrito hasta llaman a los "serenazgos" para que saquen a las personas que se encuentran en la plaza.

Por último, se refirió a la cena de cumpleaños. En Buenos Aires, sirven un plato específico o algunos bocaditos, mientras que en Perú se ofrece un verdadero banquete, con diferentes tipos de comidas y bebidas. “En Perú, somos exagerados con la comida”, acotó la joven que ahora vive en Argentina.

Tras publicar su video, los usuarios le dejaron sus comentarios al respecto: “Soy de Argentina y viví en Perú, concuerdo con lo de la comida”, "Los domingos no abres los negocios, es verdad", “Cuando viajé por primera vez a Argentina, no sabía, un domingo me moría de hambre y no encontré nada”, “Justo estoy en Buenos Aires y sí, todo cierra temprano”, “Llevo cinco años en Argentina y hasta ahora no puedo con los horarios”.