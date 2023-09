Una influencer comparó a Estados Unidos con Argentina: qué les falta a los yankees y sobra en nuestro país

El video de la joven que comparó las culturas y explicó qué le falta a Estados Unidos que sí tiene Argentina

En el video, la joven comparó las culturas estadounidense y argentina y observó que en su país de origen siempre es "trabajo, trabajo y trabajo", mientras que en la Argentina "se disfruta más de la vida”, según percibió.

“Compartir el amor con tus amigos, familia, extranjeros y pareja. Eso es algo que no tenemos en Estados Unidos. No tenemos pasión para una persona, para la comida”, consideró, y al resaltar que los padres de su novio son muy apasionados en lo que hacen, la joven se sintió conmovida

“Yo me enamoré de eso, porque antes no tenía algo así”, expresó para terminar el video. El clip tuvo miles de reproducciones y "me gusta’". Además, muchos usuarios compartieron sus opiniones al respecto. “Qué linda, fue muy tierna al final. Como la simpleza de mantener lazos afectivos la hace feliz”, escribió una usuaria. “Los argentinos somos apasionados y románticos”, respondió otro usuario. “Hermano tu novia es una genia, cuidala. Abrazo grande”, manifestó otro internauta.