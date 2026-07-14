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14 de julio de 2026 Inicio

En la previa de Argentina vs. Inglaterra, revelaron dónde jugará el Dibu Martínez tras el Mundial

Mientras la Selección argentina se prepara para disputar la semifinal del Mundial 2026, un importante directivo del Aston Villa salió a responder los rumores sobre el futuro del arquero y fue contundente respecto de una posible salida hacia la Juventus.

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El arquero de la Selección argentina continuará en Aston Villa

El arquero de la Selección argentina continuará en Aston Villa, pese a los rumores que lo vinculaban a Juventus. 

Instagram: /emi_martinez26

A horas de la semifinal del Mundial 2026 entre la Selección argentina e Inglaterra, una definición sobre el futuro de Emiliano "Dibu" Martínez paralizó al mercado de pases europeo, luego de que un importante dirigente del Aston Villa despejara la dudas sobre las versiones que lo vinculaban con la Juventus.

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Damian Vidagany, director de fútbol profesional del Aston Villa, descartó cualquier posibilidad de una transferencia del arquero marplatense y aseguró que el club inglés no tiene previsto negociar su salida durante este mercado, pese a las versiones que circularon con fuerza desde Italia durante los últimos días.

Las especulaciones crecieron después de que Sky Italia informara que la Juventus tenía prácticamente cerrado un acuerdo con Martínez para firmar un contrato hasta 2029 e, incluso, afirmara que el campeón del mundo estaba dispuesto a resignar parte de su salario para concretar la operación.

Sin embargo, el propio Vidagany salió a desmentir esos trascendidos con una declaración categórica en una entrevista con 365Scores: "Emiliano Martínez no se va", afirmó el dirigente antes de remarcar que el arquero continuará en su puesto como una pieza fundamental dentro del proyecto encabezado por Unai Emery.

Dibu Martínez, pieza fundamental en la Selección argentina y en el Aston Villa.

Dibu Martínez, pieza fundamental en la Selección argentina y en el Aston Villa.

El Dibu Martínez se queda en Aston Villa

"El futuro de Dibu está asegurado. Se queda con nosotros y no tenemos intención de dejarlo ir este verano", sostuvo el directivo, quien además destacó que el club necesita "su dedicación y su vasta experiencia" para afrontar una temporada en la que volverá a disputar la Champions League.

Vidagany también cuestionó la información difundida desde Italia al asegurar que "todas las noticias publicadas por los medios sobre su posible traspaso a la Juventus no reflejan la verdadera posición del club" y reiteró que esperan que el argentino continúe ofreciendo actuaciones destacadas con Aston Villa.

Las declaraciones llegaron apenas unos días después de un episodio que llamó la atención tras la victoria argentina frente a Suiza por los cuartos de final, cuando las cámaras captaron a Martínez cerca del mediocampista Johan Manzambi y se pudo ver al arquero preguntarle al jugador europeo: "¿Vas a Villa?".

El comentario cobró especial relevancia porque Manzambi está muy cerca de convertirse en nuevo futbolista del Aston Villa, un gesto que muchos interpretaron como una señal de que el propio Dibu ya se imagina en el mismo plantel que el suizo durante la próxima temporada en Inglaterra.

Dibu Martínez en el partido contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Dibu Martínez en el partido contra Suiza por los cuartos de final del Mundial 2026.

Mientras tanto, el arquero de 33 años mantiene el foco puesto en la Selección Argentina, que este miércoles buscará derrotar a Inglaterra para meterse en la final del Mundial 2026, aunque la contundente postura del Aston Villa parece haber despejado las dudas sobre su futuro en Europa.

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