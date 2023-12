Un joven estadounidense festejó su cumpleaños en Argentina por primera vez y hubo algo que le llamó la atención

Zac Morris, a través de su cuenta @zacmorriss_, compartió su experiencia de celebración y vivenció una tradición regional que lo desorientó y maravilló al mismo tiempo.

El video viral del estadounidense que festejó en Argentina su cumpleaños y un detalle le llamó la atención

“La primera vez que festejé mi cumpleaños en Argentina me quedé algo confundido”, dijo el profesor de inglés. La sorpresa de Morris surgió después de soplar la vela de la torta. En ese magico momento, los invitados se acercaron para saludarlo y tomarse una cálida foto para la memoria.

Este escenario de culto, totalmente incorporado en la sociedad argentina, difiere fuertemente de la conmemoración del mismo evento en su país de origen. Así lo expresó en su clip: “En Estados Unidos no existe este ritual de que todos se saquen una foto con el cumpleañero. Yo me quedé completamente perdido porque no sabía con cuántas personas debía tomarme una foto. Inclusive hay que tomarse una foto con todos, hasta con los peluches”.

Cumple peluches

Su video obtuvo más de 100 mil reproducciones en la plataforma oriental y superó los 140 mil likes, “Lo mejor que te pudo pasar en la vida es vivir la calidez argentina”, “Así se festeja. Si hay 50 personas... hay 50 fotos”, “Que no falte la foto grupal, y prender y apagar la vela un montón de veces cantando diferentes versiones del cumpleaños feliz”, “1ro:los padres, 2do:hermanos, 3ro:pareja, 4to:cómo quieran”,"¡Prender y apagar la vela un montón de veces cantando diferentes versiones del cumple feliz!, "Lo mejor que te pudo pasar en la vida es vivir la calidez argentina", "Así se festeja", fueron algunos de los comentarios de los seguidores.