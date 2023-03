Una beba de un año y medio murió en un tiroteo en Rosario

"Estábamos en la vereda tomado mate cuando desde un auto abrieron la ventanilla y comenzaron a disparar. No sé cómo no me alcanzaron los tiros. Escuché a mi hijo que gritaba 'no, no', mientras yo trataba de ingresar a casa con mi esposa que tenía a la beba en sus brazos", relató Juan Carlos Sánchez, el abuelo de la menor.

Cerca de las 23.45 se encontró en la zona un vehículo incendiado que tenía pedido de captura porque había sido robado el sábado. Las características del auto coinciden con el Renault gris que describieron los testigos del ataque.

El fiscal Ademar Bianchi contó que la vivienda ya había sido blanco de ataques previos. "Ayer hubo dos adultos heridos, y el hermano de uno de los adultos murió en un ataque hace un año y medio atrás. No estoy en condiciones de afirmar que se trate de una disputa entre bandas por narcomenudeo", informó, aunque no descarta ninguna hipótesis.

"Realmente uno, en lugares como el que ocupa, aprende a la fuerza a desensibilizarse de alguna manera para poder desarrollar su labor, pero hay hechos como este que realmente perforan cualquier tipo de protección que uno pueda tener o preparar. Es absolutamente inexplicable", reflexionó.