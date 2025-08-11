No son la única alternativa: por qué los vinos tintos no deben ser los únicos para las comidas en invierno

La clave no reside en el color del vino, sino en la intensidad y las características del plato.

Aunque suelen asociarse con los vinos orgánicos, los vinos naturales van más allá al promover una filosofía de mínima intervención desde el cultivo de la vid hasta el embotellado, brindando una experiencia más fiel al origen del vino

Aunque tradicionalmente los vinos tintos se asocian con el invierno, la idea de que son la única opción para acompañar comidas en esta estación resulta un mito que limita las posibilidades gastronómicas . La creencia popular indica que el clima frío requiere vinos robustos para maridar con platos contundentes, pero esta perspectiva reduce el abanico de combinaciones y priva a los comensales de experiencias más diversas y ricas.

En realidad, el invierno ofrece una gran variedad de platos que se benefician de la frescura y acidez de otros tipos de vinos . Por ejemplo, los vinos blancos con cuerpo, fermentados en barrica, combinan muy bien con guisos cremosos, aves asadas o pastas con salsas intensas. Su acidez ayuda a equilibrar la grasa de ciertos alimentos, limpiando el paladar y realzando los sabores, algo que un vino tinto pesado no siempre logra.

Los vinos rosados y espumosos también tienen un espacio especial durante el invierno. Un rosado estructurado acompaña perfectamente platos de pescado graso, como el salmón, o tablas de quesos y embutidos. Por su parte, los espumosos, ya sean Cava o Champagne, resultan ideales para celebraciones, y su acidez y burbujas contrastan de manera refrescante con fritos, aperitivos y mariscos, ofreciendo una experiencia festiva en la mesa invernal.

La creencia de que los vinos tintos son la única opción para acompañar las comidas de invierno está muy arraigada en la tradición, pero merece ser cuestionada. Muchas personas relacionan el frío con platos contundentes y, por ende, con vinos de cuerpo intenso. Sin embargo, esta idea limita la experiencia gastronómica y reduce las posibilidades de disfrutar de combinaciones que pueden resultar igual o más satisfactorias que los clásicos tintos.

El invierno no se limita solamente a guisos o estofados pesados. Esta estación ofrece una gran variedad de platos que se benefician enormemente de la frescura y acidez que aportan otros tipos de vino. Pensar que solo un vino tinto puede calentar el cuerpo en una noche fría es un error que impide descubrir la complejidad y elegancia que pueden sumar otros estilos de vinos a la mesa.

Los vinos blancos con cuerpo constituyen una alternativa excelente. Variedades como el Chardonnay fermentado en barrica o el Viognier, con sus notas cremosas y su estructura sólida, maridan a la perfección con platos típicos del invierno. Por ejemplo, un pollo asado, una lasaña de vegetales o una sopa de calabaza encuentran en estos blancos un complemento que no opaca el sabor, sino que limpia el paladar de grasas y texturas pesadas gracias a su acidez.

Vino Esta tendencia en crecimiento atrae a quienes buscan productos más auténticos, elaborados sin intervenciones artificiales. Pexels

Los vinos rosados y espumosos también ocupan un lugar destacado en las mesas invernales. Un rosado elaborado con Garnacha o Tempranillo, caracterizado por su buena estructura y notas frutales, acompaña muy bien platos como salmón al horno o tablas de quesos curados. Su versatilidad permite que funcionen con platos ligeros y con algunos más intensos.

Por otro lado, los vinos espumosos, como un Cava o un Champagne, van mucho más allá de ser solo una bebida para celebraciones. Su acidez y efervescencia ofrecen un contraste refrescante con aperitivos fritos, mariscos o platos con salsas complejas. La sensación burbujeante limpia el paladar y realza la experiencia gastronómica en cada sorbo.

Vino y guiso Experimentar con distintas cepas y estilos permite descubrir nuevas combinaciones que pueden elevar la experiencia invernal a otro nivel, haciendo de cada comida un momento memorable. Pexels

El secreto para un maridaje exitoso no está en el color del vino, sino en la intensidad del plato y sus ingredientes. Un vino ligero y afrutado puede complementar un risotto de hongos sin opacar sus sabores, mientras que un tinto muy potente podría desequilibrar la combinación. El objetivo es lograr un balance donde ni el vino ni la comida se sobrepasen mutuamente.

En definitiva, romper con la tradición de elegir únicamente tintos en invierno abre un abanico amplio de posibilidades. Al animarse a probar blancos, rosados y espumosos, cada plato invernal puede encontrar un acompañante inesperado que potencie su sabor y textura. Así, la estación fría se convierte en una invitación para explorar nuevos maridajes y disfrutar de experiencias gastronómicas que desafían las convenciones.