6 de agosto de 2025 Inicio
En Vivo

Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Mi viejo se murió buscándolo"

Javier Fernández, hermano menor que Diego, el adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984, expresó su dolor por el hallazgo: "Queremos Justicia", precisó.

Por
Aún se desconoce quién y por qué mató al adolescente.

Aún se desconoce quién y por qué mató al adolescente.

El volante con el que buscaban a Diego en la década de 1980.
Te puede interesar:

La historia del adolescente que hallaron enterrado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Se trata de Javier Fernández, el hermano menor de la victima, quien aportó detalles clave sobre cómo comenzaron a sospechar que el cuerpo hallado podía ser de él. “Queremos justicia”, dijo Javier, entre lágrimas, en declaraciones al noticiero de América TV. “Mi papá se murió buscándolo. Diego tenía solo 15 años, ese día salió de casa diciendo que iba a lo de un amigo. Era un buen pibe, jugaba en Excursionistas”.

A la hora de recordar los últimos momentos con su hermano, Javier relató que él solo “tenía 10 años, era chiquito”. “Se fue de acá comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá que se iba a la casa de alguien y al colegio”, aunque no recuerda a qué lugar se dirigía.

El hombre contó que necesita justicia por su mamá, su hermana y los amigos de Diego. “En su momento, mis papás y la policía interrogaron a todos los amigos del colegio y del club. Pasaron 41 años. Mi mamá tiene 87 y está bastante bien, pero no recuerda…”, explicó.

Sobre la incertidumbre que atravesaron durante décadas, Javier agregó: “Para mí pasó que, como era saliendo de la dictadura, pensé que lo habían chupado, que estaba en la agenda de alguien y lo secuestraron. No había celulares, no había cámaras. Mi papá hizo todo. Nos conocen todos en el barrio, todavía estamos acá...”.

Finalmente, concluyó: “Gracias a las redes y a ustedes, los periodistas, si no fuera por eso yo me muero, mi mamá se muere, y es sin encontrar a mi hermano”.

Embed

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Diego tenía 16 años cuando desapareció el 26 de julio de 1984.

¿Secuestrado por una secta satánica? La hipótesis sobre el cuerpo hallado en la casa de Cerati publicada hace 36 años

play

Brutal femicidio en Ciudad Evita: una mujer fue asesinada por su pareja delante de su hijo de seis meses

play

Identificaron el cuerpo hallado en la casa donde vivió Gustavo Cerati

Matías Jurado quedó detenido y alojado en el penal de Gorriti, en San Salvador de Jujuy.

Macabro hallazgo en Jujuy: el asesino serial habría utilizado dos machetes para asesinar a sus víctimas

play

Delincuentes armados entraron a robar a un geriátrico en San Fernando

Alejandro Ruffo asesinó a su hijo y se suicidó.

Los últimos posteos del hombre que mató a su hijo en Lomas de Zamora

Rating Cero

La cantante pop de 33 años realizó un show en San Juan.

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba al show de Lali en San Juan

Wanda Nara le pegó donde más le duele a Mauro Icardi y las redes estallaron.

Wanda Nara le pegó donde más le duele a Mauro Icardi y las redes estallaron: "Orgullosamente manicera"

La plataforma de streaming﻿ sumará un nuevo catálogo de series y películas.

Disney+ sumará un nuevo catálogo de series y películas: de qué se trata

Lali Espósito reveló el terrible accidente que sufrió y cómo la salvaron en el Garrahan: Mi vida hubiera sido otra

Lali Espósito reveló el terrible accidente que sufrió y cómo la salvaron en el Garrahan: "Mi vida hubiera sido otra"

play

Kevin Johansen en el Malba: "Sin arte somos peores"

Aníbal Pachano reveló quién fue el amor de su vida.
play

Aníbal Pachano reveló quién fue el amor de su vida: "Lo tengo clarísimo"

últimas noticias

Resultados del Loto Plus del miércoles 6 de agosto de 2025.

Loto Plus: resultado del sorteo 3802 del miércoles 6 de agosto de 2025

Hace 10 minutos
Aún se desconoce quién y por qué mató al adolescente.

Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Mi viejo se murió buscándolo"

Hace 12 minutos
Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

Diputados dio media sanción al proyecto de ley de Emergencia pediátrica

Hace 20 minutos
Estos son los resultados del sorteo del miércoles 6 de agosto de 2025.

Quini 6: resultados del sorteo 3.293 del miércoles 6 de agosto de 2025

Hace 38 minutos
La cantante pop de 33 años realizó un show en San Juan.

Detuvieron al presunto autor de la amenaza de bomba al show de Lali en San Juan

Hace 58 minutos