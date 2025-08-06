Habló el hermano del joven enterrado en la casa donde vivió Cerati: "Mi viejo se murió buscándolo" Javier Fernández, hermano menor que Diego, el adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984, expresó su dolor por el hallazgo: "Queremos Justicia", precisó. Por







Aún se desconoce quién y por qué mató al adolescente.

Tras la increíble identificación de los restos humanos hallados en una casa de Coghlan donde vivió Gustavo Cerati, que corresponden a Diego, un adolescente de 16 años que estaba desaparecido desde 1984, habló su hermano y expresó su dolor ante el macabro hallazgo: "Mi viejo se murió buscándolo", precisó.

Se trata de Javier Fernández, el hermano menor de la victima, quien aportó detalles clave sobre cómo comenzaron a sospechar que el cuerpo hallado podía ser de él. “Queremos justicia”, dijo Javier, entre lágrimas, en declaraciones al noticiero de América TV. “Mi papá se murió buscándolo. Diego tenía solo 15 años, ese día salió de casa diciendo que iba a lo de un amigo. Era un buen pibe, jugaba en Excursionistas”.

A la hora de recordar los últimos momentos con su hermano, Javier relató que él solo “tenía 10 años, era chiquito”. “Se fue de acá comiendo una mandarina, le dijo a mi mamá que se iba a la casa de alguien y al colegio”, aunque no recuerda a qué lugar se dirigía.

El hombre contó que necesita justicia por su mamá, su hermana y los amigos de Diego. “En su momento, mis papás y la policía interrogaron a todos los amigos del colegio y del club. Pasaron 41 años. Mi mamá tiene 87 y está bastante bien, pero no recuerda…”, explicó.

Sobre la incertidumbre que atravesaron durante décadas, Javier agregó: “Para mí pasó que, como era saliendo de la dictadura, pensé que lo habían chupado, que estaba en la agenda de alguien y lo secuestraron. No había celulares, no había cámaras. Mi papá hizo todo. Nos conocen todos en el barrio, todavía estamos acá...”.

Finalmente, concluyó: "Gracias a las redes y a ustedes, los periodistas, si no fuera por eso yo me muero, mi mamá se muere, y es sin encontrar a mi hermano".

