Habilitaron a otra aerolínea a operar vuelos entre Buenos Aires y Miami sin escalas

La medida dispuesta por el Gobierno permite a LATAM realizar la ruta de Santiago de Chile – Ezeiza, y que de ahí se dirija a la ciudad estadounidense.

Un vuelo de LATAM fue habilitado para viajar de Ezeiza a Miami ida y vuelta.

El Gobierno autorizó a LATAM Airlines Group S.A a operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta Santiago de Chile – Ezeiza – Miami y viceversa. De este modo, los pasajeros podrán viajar desde Buenos Aires hasta la ciudad estadounidense en un puente aéreo que inicia en la capital chilena.

Esta decisión fue a través de la Subsecretaría de Transporte Aéreo del Ministerio de Economía de la Nación firmada por el subsecretario Hernán Adrián Gómez que fue formalizada el 13 de agosto y se publicó el martes en el Boletín Oficial.

La Disposición 23/2025 responde al pedido formal de LATAM Airlines donde la empresa solicitó autorización para operar vuelos regulares internacionales de pasajeros y carga en la ruta mencionada.

La empresa de bandera chilena indicó: “LATAM Airlines Group S.A. tiene intención de operar un nuevo vuelo diario en la ruta Santiago de Chile-Buenos Aires-Miami, en quintas libertades conforme los acuerdos bilaterales vigentes, sujeto a presentaciones y aprobaciones gubernamentales”.

Desde Latam aseguran que estará disponible a partir del 1 de diciembre de 2025. “El vuelo de frecuencia diaria será operado en aviones Boeing 787-8 y 787-9 Dreamliner, con capacidad entre 271 asientos (20 Business /251 Economy) y 300 asientos (30 Business /270 Economy), respectivamente”, agrega.

El marco legal que habilita esto se apoya en la Ley 17.285 del Código Aeronáutico. La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) y su Dirección Nacional de Transporte Aéreo (DNTA) intervinieron con dictámenes favorables.

