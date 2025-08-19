Si tenés una canción que no parás de cantar pero no recordás el nombre, este es el truco ideal para encontrarla en internet El tip transforma al fenómeno de repetición en una oportunidad de descubrir nueva música o reencontrarnos con viejos recuerdos sonoros. Por







¿Te pasó alguna vez que tenés una melodía en la cabeza que no deja de sonar, pero no recordás el nombre?. Pexels

¿Te pasó alguna vez que tenés una melodía en la cabeza que no deja de sonar, pero no recordás el nombre de la canción ni quién la canta? Tranquilo: existe un truco muy sencillo en internet para encontrarla en internet.

Las canciones que se nos quedan en la mente sin poder identificarlas se llaman earworms o “gusanos musicales”. Este fenómeno ocurre cuando un fragmento de melodía se repite de forma involuntaria en nuestra memoria auditiva, a veces durante horas o incluso días. Pueden surgir en cualquier momento del día: al despertarnos, mientras trabajamos o en plena conversación, sin que podamos controlarlo del todo.

Aunque en algunas ocasiones resultan divertidos o hasta nostálgicos, también pueden generar cierta frustración, sobre todo cuando no recordamos el título ni el intérprete de la canción. Esa sensación de tener la música en la punta de la lengua, sin poder identificarla, despierta curiosidad e incluso ansiedad leve en quienes buscan resolver el misterio. La buena noticia es que hoy existen herramientas digitales —como apps de reconocimiento musical, asistentes virtuales o buscadores especializados en tarareos— que permiten encontrar fácilmente esas canciones que no paran de sonar en nuestra cabeza.

IA Musica Con la aparición de nuevos géneros y estilos, las críticas y comparaciones no tardan en surgir, especialmente cuando se enfrentan propuestas contemporáneas con obras clásicas. Pexels Cómo encontrar en internet la canción que no para de sonar en tu cabeza Hoy ya no hace falta recordar la letra exacta. Plataformas como Google tienen una función que permite tararear, silbar o cantar la melodía y, en pocos segundos, mostrarte coincidencias con canciones reales.

Cómo usar Google para descubrir la canción Abrí la aplicación de Google en tu celular. Tocá el ícono del micrófono y elegí la opción “Buscar canción”. Tarareá, silbá o cantá la parte de la melodía que recuerdes durante 10 a 15 segundos. Google te mostrará posibles resultados con el nombre, el artista y enlaces para escucharla.