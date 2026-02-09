Corrupción en Andis: procesaron a Diego Spagnuolo por asociación ilícita

El juez Casanello lo señaló por los delitos de cohecho activo, fraude al Estado y negociaciones incompatibles con su cargo de funcionario público.

El juez federal Sebastián Casanello procesó a Diego Spagnuolo , ex director de la Agencia de Discapacidad (Andis) y otras 18 personas imputadas en la causa originada en audios escandalosos sobre los supuestos negociados ilícitos del organismo con droguerías.

El Gobierno reveló que el militar que se suicidó en la Quinta de Olivos era víctima de extorsión por una app de citas

Los delitos son cohecho activo (coimas) fraude al Estado, asociación ilícita y negociaciones incompatibles. Además lo acusó de haber sido uno de los presuntos jefes de una asociación ilícita.

Para el juez Casanello y el fiscal Franco Picardi, los otros supuestos jefes de esa banda, que también fueron procesados son Daniel Garbellini, ex número dos de la Andis; Miguel Angel Calvete y Pablo Atchabahian, dos imputados vinculados a droguerías.

El fallo del magistrado da cuenta de licitaciones direccionadas hacia droguería y sobreprecios que fueron investigadas por el fiscal Picardi.

“La Agencia fue cooptada y empleada como vía de enriquecimiento para los miembros de la organización, en claro desmedro de la finalidad pública que debía guiar su actuación: la protección y cuidado de las personas en situación de discapacidad” , advirtió el juez en el fallo.

Una investigación que escala hacia “otro nivel de complicidades”

Casanello sostuvo además que “el esquema delictivo develado pareciera tener márgenes aún difusos y no agotarse en los hechos aquí probados. Dentro de la propia Andis, existen indicios de que el grupo habría extendido la lógica de intermediación, privilegios y sobreprecios hacia otras áreas y actores”

“La extensión de los negocios, la importancia de las cifras y cierto desenfado (por ejemplo, al hacer caso omiso a quejas de empresarios desplazados o de funcionarios disconformes), sugieren que no se trató de algo encapsulado y que podría tener otro nivel de complicidades. La investigación no debiera dejar tales aspectos de lado, sino que deberán ser esclarecidos y profundizados".

Hace unas semanas, el mismo Casanello había rechazado in limine el pedido de nulidad de la defensa de Spagnulo. Los abogados habían presentado peritajes que, supuestamente, confirmaban que los audios del exfuncionario estaban armados artificialmente.

El Juzgado Federal no dio tratamiento al pedido de nulidad porque entiende que el fundamento de la defensa no lo amerita.

“La reiteración de una cuestión idéntica, ya decidida y pendiente de análisis ante el Tribunal de alzada, impide su nuevo tratamiento por aplicación de los principios de preclusión y litispendencia, así como para evitar el dictado de resoluciones contradictorias dentro del mismo proceso”, dijo el juez.

El escándalo de coimas en la Agencia Nacional de Discapacidad se inició tras la difusión de audios atribuidos a Spagnuolo. La causa investiga presuntas maniobras de corrupción en la compra de medicamentos y otros pagos indebidos a lo largo del tiempo, involucrando a droguerías y a varios funcionarios

En los audios se mencionaban supuestos sobornos vinculados con la compra de medicamentos. El caso generó repercusión política y mediática debido a la cercanía de Spagnuolo con el presidente Javier Milei, y la investigación quedó radicada en el Juzgado Federal N.º 11, a cargo del juez federal Juan Casanello. En esas grabaciones, Spagnuolo aseguró que la droguería Suizo Argentina habría pagado un porcentaje de “retornos” del 8%.