Una famosa fábrica de churros busca empleados: pocos requisitos y cómo postularse El local suma personal para cocina, salón y barra. Para postularse es necesario enviar un correo electrónico. Por Agregar C5N en









La firma pide muy pocas condiciones para postularse.

Churrico, uno de los locales gastronómicos más importantes y que mayor cantidad de sucursales tiene en distintos puntos de Mendoza, abrió una nueva convocatoria para sumar gente a su equipo. La propuesta tiene la intención de cubrir tareas ligadas a la cocina y a la atención del público. La firma pide muy pocas condiciones para postularse.

El único requisito que menciona el aviso está relacionada a la cercanía con el lugar de trabajo. Se dará prioridad a quienes vivan en Luján de Cuyo, en especial en la zona de Chacras de Coria, donde funciona uno de los locales. La publicación no exige estudios ni experiencia previa.

Se trata de una oportunidad pensada para personas interesadas en integrarse al plantel del negocio, sin una lista extensa de exigencias. La búsqueda está abierta y las postulaciones se canalizan por correo electrónico. Quienes quieran sumarse pueden indicar en su mensaje cuál de los puestos les interesa.

Redes sociales Vacantes disponibles La convocatoria contempla tres posiciones. La primera es la de ayudante de cocina, una persona que colabore con la preparación y la organización del sector. La segunda es la de mozo o moza, a cargo de recibir y atender a los clientes. La tercera es la de cafetero o cafetera, que se ocupará de elaborar y servir café y otras bebidas.