21 de octubre de 2026 Inicio
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Se conoció la carta escrita a mano de la docente desaparecida en Corrientes: "Totalmente abandonada"

En el escrito, con fecha del 15 de agosto, se habla de las condiciones en las que encontró la Escuela Rural N.° 626 donde trabajaba, en el departamento de Esquina.

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La escuela estaba totalmente abandonada

"La escuela estaba totalmente abandonada, sucia y con insectos de todo tipo”, describió Nanci Godoy.

A 16 días de la desaparición de la docente de Corrientes, Nanci Godoy, se hizo pública una carta escrita a mano donde habla de las condiciones en las que se encontró la escuela a la que llegó hace casi dos meses.

El lugar donde se realizó el allanamiento por trata de personas en el barrio Tunuyán.
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La mujer había llegado a la escuela unos dos meses antes de ser vista por última vez el martes 6 de octubre y, según lo plasmado en una hoja blanca, se ocupó de limpiar y dejar en óptimas condiciones el edificio para que los alumnos pudieran asistir a clases.

En el escrito que tiene fecha del 15 de agosto, la docente de 52 años relató el estado de abandono de la Escuela Rural N.° 626, ubicada en el paraje El Malezal y se convirtió en un elemento de interés en la investigación sobre su paradero: denunció que el establecimiento estaba “totalmente abandonada”, sucia y con “insectos de todo tipo”.

Además, describió que los inodoros estaban llenos de tierra y que una madre de dos alumnos la ayudó con las tareas de limpieza, que le demandaron dos días para dejar el lugar “más o menos habitable”. También denotó sobre la falta de agua potable, una de las dificultades que enfrentaba en el establecimiento.

Docente desaparecida en Corrientes: quienes son los tres detenidos

En el marco de la investigación por la desaparición de Nanci Godoy en Corrientes, la Justicia detuvo a tres personas. Se tratan de dos hombres y una mujer.

El primero que quedó detenido fue Joaquín Leguizamón, el peón de la estancia, y hermano de Rosa Leguizamón, vecina de la casa donde se hospedaba la docente desaparecida el pasado 6 de octubre.

La puestera de la zona también fue detenida en las últimas horas junto a su pareja, Nahuel Rojas, ambos acusados por los fiscales Javier Mosquera y Andrea González de presuntas contradicciones detectadas durante la pesquisa y otros elementos que la Justicia busca esclarecer.

Respecto a las hipótesis sobre el caso, el abogado de Sebastián, uno de los hijos de Nanci, Ariel Medina, explicó en diálogo con C5N que “vamos en la misma sintonía con el fiscal: por lo menos todos los que están cercanos a la escuela son sospechosos”.

“Ayer estuvimos en el Malezal y pudimos llegar cerca de la escuela por el horario. Pero vimos el despliegue del operativo con los helicópteros, más caballos, drones. Realmente el lugar es muy grande, extenso con monte, laguna. Es como encontrar una aguja en un pajal, pero no perdemos las esperanzas de que Nanci aparezca”, indicó.

Por su parte, la corresponsal de C5N, Mariela López Brown, explicó que "en las próximas horas declararán a la Fiscalía a declarar la mayoría de las personas cercanas a Godoy: el capataz de la estancia de apellido Zarza, hay otro peón que se llama Sandoval, uno de los primeros detenidos y el hermano de Rosa, que también estaba en cercanía”. “Veremos si entran en calidad de testigo, muy probablemente, y luego queden detenidos”, concluyó.

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