Un remisero discutió con un pasajero, lo bajó del auto y lo obligó a pedirle disculpas con un arma

El conductor comenzó a gritarle a un pasajero que acababa de dejar en su casa. Se bajó del auto y sacó un arma de su bolsillo. “¡Tirate abajo, boca abajo!”, le gritó al joven, que lentamente se arrodilló en la vereda. A su lado, una mujer que lo acompañaba intentaba aliviar las tensiones. Mientras lo apuntaba con el arma, el conductor le exigía que se disculpara.

Embed Un remisero se calentó con un pasajero porque le escupió el auto.



El chabon se bajó y le apuntó con un arma para que le pidiera perdón



La secuencia quedó grabada porque justo había un móvil de un noticiero en Hurlingham cubriendo otra cosa. pic.twitter.com/xoc9rN7hCM — Resumido.info (@Resumidoinfo) September 12, 2024

"A mí no me escupas", le dijo el remisero al joven, quien respondió: "Me faltó el respeto usted también". Después de este intercambio, el chofer le indicó al joven que se levantara y se fuera, y luego se subió al auto y se marchó.

Luego de que se viralizara las imágenes del hecho, la Policía de Hurlingham ordenó la detención del chofer, imputado por "amenazas agravadas y uso de arma de fuego". Según trascendió, el remisero era oficial retirado de la Policía Federal.

El joven amenazado, por su parte, habló más tarde con los móviles de televisión y contó su versión del caso. "Hubo una discusión porque me tenía que dejar del lado de enfrente. Me fui, lo mandé a cagar. Salí del auto y me apuntó con un arma. Ahí me caí", concluyó.