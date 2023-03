Un micro escapó con pasajeros a bordo para evadir controles en la terminal de Rosario

De acuerdo a las autoridades, los choferes no tenían la libreta de trabajo reglamentaria y el tacógrafo, instrumento que indica la velocidad alcanzada, no funcionaba correctamente y los neumáticos en malas condiciones. Por esos motivos, determinaron que el viaje no podía seguir y se llevó a cabo el "secuestro" de la unidad con los pasajeros adentro, que terminaron en Rosario.

Pero todo terminó de una manera cinematográfica cuando los conductores aprovecharon la distracción del personal de la CNRT, huyeron de la terminal y retomaron viaje aún con personas adentro. Desde la estación de colectivos de Rosario se armó un operativo para interceptarlo antes de abandonar Santa Fe.

En definitiva el bus terminó retenido en el peaje de General Lagos, en la Autopista Aramburu, y devuelto a la Terminal de Ómnibus de Rosario, donde quedó bajo custodia del organismo que regula el transporte.

Los choferes quedaron con la licencia suspendida y se labró un acta de infracción. Por otra parte, los pasajeros quedaron a la deriva toda la noche en la Terminal Mariano Moreno de la ciudad. Este miércoles por la mañana pudieron tomar otro vehículo para continuar el viaje hacia Buenos Aires, con un servicio alquilado.