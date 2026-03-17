Un médico argentino fue elegido entre los 50 más influyentes del mundo

Se trata del mendocino Roger Zaldivar, quien integra la lista elaborada por una revista británica por segundo año consecutivo. “Muy emocionado y orgulloso, especialmente por mi equipo”, expresó.

Roger Zaldivar sigue una tradición familiar en la oftamología ya que su padre acumuló varios reconocimientos similares

Un médico argentino fue elegido entre los 50 oftalmólogos del mundo como los más influyentes del mundo, de acuerdo a una publicación elaborada por una revista británica, The Ophtalmologist.

Detectan en Argentina el primer caso de la viruela del mono más agresiva: cuáles son los síntomas

Se trata de Roger Zaldivar, el único sudamericano que figura en la nómina Power List 2026 y que se destaca por su liderazgo en innovación tecnológica aplicada a la salud visual y su trabajo en la democratización del acceso a tratamientos de precisión.

Entre agosto de 2024 y febrero de 2026, el especialista hizo hincapié en realizar una práctica clínica con tecnología de vanguardia, especialmente inteligencia artificial y análisis de macrodatos, para mejorar la seguridad y los resultados en cirugías refractivas y de cataratas, según agregó el medio.

En declaraciones periodísticas, el mendocino reconoció estar “muy emocionado y orgulloso, especialmente por mi equipo”. “Aunque soy la cabeza visible, esto es fruto de un esfuerzo colectivo enorme” , agregó.

Por su parte, desde la clínica Zaldivar mostraron su orgullo por la mención: “Nos llena de orgullo compartir que nuestro Director Médico, el Dr. Roger Zaldivar, ha sido incluido en la prestigiosa Power List 2026 de The Ophthalmologist, que reconoce a los 50 profesionales más influyentes del mundo en oftalmología”.

“Este logro no solo refleja su liderazgo y compromiso con la innovación, sino que también representa a cada uno de nosotros, que día a día hacemos posible que la Oftalmología Zaldivar sea un referente internacional. ¡Felicitaciones, Roger!”, destacaron.

Embed - Oftalmología Zaldivar on Instagram: "THE OPHTHALMOLOGIST POWER LIST 2026 Roger Zaldivar CEO Instituto Zaldivar CEO & Co-Founder of REVAI, Buenos Aires, Argentina Por segundo año consecutivo incluído entre las 50 personas más influyentes en el mundo de la Oftalmología por la revista inglesa The Ophthalmologist. Nos llena de orgullo compartir que nuestro Director Médico, el Dr. Roger Zaldivar, ha sido incluido en la prestigiosa Power List 2026 de The Ophthalmologist, que reconoce a los 50 profesionales más influyentes del mundo en oftalmología. Este logro no solo refleja su liderazgo y compromiso con la innovación, sino que también representa a cada uno de nosotros, que día a día hacemos posible que el Oftalmología Zaldivar sea un referente internacional. ¡Felicitaciones Roger! #powerlist #theophthalmologist #zaldivar #argentina" View this post on Instagram

Un argentino fue elegido entre los 50 oftalmólogos más influyentes del mundo: sus trabajos

Entre los desarrollos más destacados de Roger Zaldivar se encuentra el ICLGuru, una herramienta basada en inteligencia artificial para la medición de lentes intraoculares fáquicas mediante datos de biomicroscopía ultrasónica.

De acuerdo con el ranking, hacia fines de 2025 la plataforma ya había sido adoptada por más de 450 clínicas en más de 60 países, con miles de pacientes atendidos mensualmente y mejoras significativas en la precisión del cálculo del lente y la reducción de complicaciones.

Otro avance es RevaiCare, una plataforma digital que recopila grandes volúmenes de indicadores clínicos y resultados reportados por los pacientes. El sistema, validado por un estudio en 2025, permite generar predicciones postoperatorias y ya se utiliza en más de 20 países, con expansión hacia áreas como retina, glaucoma, ojo seco y cataratas.

Roger Zaldivar y un legado familiar en la oftalmología

Roger Zaldivar arrastra un legado familiar en la salud y la oftalmología, ya que su padre, Roberto Zaldivar, se destacan por presentar una innovación médica.

Además, Roberto Zaldivar, fue distinguido en ediciones anteriores y es considerado uno de los referentes mundiales en el desarrollo de la lente intraocular fáquica (ICL).

roberto z

El Instituto Zaldivar tiene sedes en Mendoza y Buenos Aires, recientemente destacado como la mejor clínica privada de América Latina en cirugía de cataratas según un ranking internacional.