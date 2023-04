Un joven denunció que fue salvajemente golpeado por patovicas a la salida de un boliche

“Me sentía mal, fui al baño y entraron ocho patovicas diciendo que estábamos ebrios cuando no lo estábamos. Me agarraron del cuello, me dejaron la cara destruida, casi me matan”, contó Joaquín a TN.

“Todavía no entiendo por qué hicieron esto, también lastimaron a mi cuñado. Quiero denunciarlos públicamente porque no hay excusa, es como si estuvieran entrenados para matar”, agregó la víctima.

El joven, producto de los golpes, sufre de dolores en el pecho y las costillas y tiene comprometido uno de sus ojos. De todas formas está realizándose tratamientos para evitar mayores complicaciones.

Joaquín aseguró que “no es la primera vez que pasa un ataque de este tipo, aunque mucha gente lo naturaliza o tiene miedo de denunciar”, a la vez que advirtió que “estas personas trabajan en varios locales bailables”.