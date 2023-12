Un influencer argentino preguntó cuál es la mejor serie de la historia y las respuestas fueron virales

En esta oportunidad, el material audiovisual se compartió bajo el usuario @guidocone y con una leyenda descriptiva fijada que acompaña al vídeo: “¿CUÁL ES LA MEJOR #SERIE DE LA HISTORIA?. Una serie de televisión es una obra de carácter audiovisual y generalmente narrativa que se difunde en entregas periódicas, manteniendo cada una de ellas una unidad y continuidad argumental o al menos temática con los episodios anteriores y posteriores. Puede constar de una o más temporadas”.

El video viral del influencer que preguntó a los argentinos cuál es la mejor serie de la historia

Mientras que la mayor parte de los transeúntes eligieron "Breaking Bad", muchos otros nombraron producciones como "Game of Thrones", "Suits" y "Black Mirror".

Un joven explicó su óptica: “Para mí, The Boys, es una muy buena serie y cuenta de excelente manera cómo serían los héroes actualmente”. Después, otros usuarios nombraron guiones destacados como "Sons of Anarchy", "Mr. Robot", "Grey’s Anathomy", "Gossip Girl" e incluso, la icónica serie de "La Mujer Maravilla".

“Una española que se llama Sin permiso para vivir”, dijo una mujer. Siguiendo con el tópico de producciones oriundas del país europeo, también se mencionó a Vis a Vis. Sin embargo, hubo una respuesta que llamó la atención de todos. “La mejor de la historia es "El Superagente 86" ahora, ayer y mañana también”, expresó un tradicional señor.

La publicación se hizo viral en pocas horas, alcanzó el millón de reproducciones y superó los 190.000 “me gusta”. Además, la gente quiso dar su opinión a través de los más de 15 mil comentarios. Entre ellos: “Top 3 mejores series de la historia 1) Breaking Bad 2) Black mirror 3) Games of thrones", "Es increíble que ninguno haya dicho "Los sopranos" o "Peaky Blinders", "Pongo la mano al fuego de los que dijeron Breaking Bad", no vieron "Better Call Saul”, “¿Porque nadie dijo Friends?”,“Breaking bad es la mejor, pero también me gustaron "Dexter", Shameless, Game of thrones, "Black Mirror y "Lost”, “Soy fanático de Breaking Bad pero para mi " Better call Saul " la supero totalmente".