Un argentino que vive en Alemania contó que la policía lo paró por la calle solo por "portación de cara"

“Me vieron cara de chorro. Estoy en un mercadito navideño e iba a hacer un clip de cómo era este lugar”, comentó. Luego, dijo que mientras iba caminando encapuchado, se le acercaron unos oficiales. “Les pregunté si hablaban inglés porque mi alemán no es muy bueno y me contestaron que sí”, agregó a la secuencia publicada. Los policías le pidieron su identificación, pero él no la tenía. “De casualidad estaba con el pasaporte encima”, dijo indignado.

joven en alemania

El video viral del joven argentino que vive en Alemania y fue detenido por la policía

El influencer no se quedó callado y le preguntó al cuerpo de seguridad la causa por la cual lo habían frenado a él. Si bien Nicolás supuso el motivo (portación de rostro), la respuesta de la policía fue corta y a al punto explicando que “no era él en particular, sino que lo vieron con mochila y hay algunas personas pertenecientes a la zona donde se encontraban que "quieren hacer las cosas mal".

Luego, al tiktoker con más de 6500 mil seguidores, le hicieron abrir el bolso y vieron que estaba todo bien. “Me la bajó, no disfruté del mercadito por esa secuencia, pero ya está”, dijo decepcionado.

El video compartido tiene más de 33 mil me gusta y más de 1500 comentarios que responden principalmente a la temática referida a extranjeros en Europa. Entre ellos: "Pero vienes de Latinoamérica y andas con capucha, incluso acá eso es motivo de linchamiento", "Europa está en estado de alarma por posibles atentado", "Acá en Uruguay le dicen apariencia delictiva, discriminación le decimos otros", "Así de tenso anda Alemania, 3 amigos estuvieron caminando y también los pararon en el City y los revisaron", "Capucha, mochila y grabadores, no te vieron cara de chorro, sino de terrorista".