Un hombre llevaba en su mochila una momia y fue detenido: "Es como mi novia espiritual"

momia.webp

Asimismo justificó la tenencia argumentando que se la había "quitado a un policía por dinero" y que "él se encariñó". Bermejo manifestó: "Si me porto mal me castiga, me jala las patas" (pies) y describió a la momia como "una energía". También aseguró que duerme con él en su cuarto. "Yo la cuido, la mantengo, es como mi novia espiritual", declaró.

De acuerdo a las palabras de un especialista del ministerio de Cultura quien examinó los restos, constató que “no es Juanita, es Juan”, un hombre de menos de 45 años, según pudo detallar por la estructura ósea del cráneo.

También sumaron a la investigación, que se trata de un "bien cultural prehispánico" de entre "600 y 800 años de antigüedad" y destacaron que se trata de "un individuo masculino adulto momificado, presumiblemente procedente de la zona oriental de Puno”, una región en Los Andes peruanos, a unos 1.300 km al sureste de Lima.

momia 1.webp

Consultado sobre el motivo por el que llevaba una momia en su mochila, el joven confesó que sus "amigos querían verla", antes de donarla a algún museo. Además, negó haber intentado venderla.

Tras el hallazgo, el ministerio difundió un comunicado en el que se detalló que se "dispuso de inmediato la custodia con la finalidad de proteger y preservar el patrimonio". En tanto, el joven permanecerá detenido mientras la fiscalía determina las circunstancias del hecho.