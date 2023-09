Un hombre les dio una inesperada noticia a sus hijos y se hizo viral: "Estoy asombrado y desconcertado"

La usuaria de X (anteriormente llamada Twitter) "@moreeluuu" publicó una captura de pantalla de un chat familiar de WhatsApp en el que su padre dio una novedad que impactó a los integrantes del grupo. "Tengo que hablar con ustedes. No quiero que me juzguen con lo que les voy contar. Esto me enteré hace unos días y la verdad es que estoy asombrado y un poco desconcertado", inició su introducción, por lo que generó expectativa.