Un ex asistente técnico de Las Leonas confesó haber abusado de una jugadora: fue condenado, pero lo dejaron libre

De todas maneras, informaron que la sentencia impone una serie de restricciones que Conna deberá cumplir para mantenerse en libertad: en primera instancia, no podrá acercarse a menos de 500 metros de la víctima ni de su domicilio, no podrá estar presente en partidos en los que la denunciante juegue, mientras que tampoco podrá contactarla por ningún medio.

Entre las reglas de conducta que se incluyen en la sentencia contemplan el someterse a evaluaciones psiquiátricas y psicológicas con el objetivo de orientar al Cuerpo Médico Forense acerca del tratamiento a realizar, como así también no consumir drogas y alcohol y presentarse periódicamente ante la Justicia.

El oscuro modus operandi de Conna

En medio de la conmoción por la resolución del caso, se conocieron detalles de cómo procedió Conna con la denunciante, a quien le había prometido llevarla a Primera, pero a cambio de una condición. Según relató la joven, él "comenzó a mandarle mensajes de WhatsApp en tonos sexuales y hasta tuvo encuentros privados tanto en el club como en un hotel y una cabaña, por ejemplo".

En el expediente, en tanto, la joven que denunció en 2019, cuando tenía 16 años, reconoció sentirse "asqueada pero no quería que se enojara conmigo. Si no lo hacía no me iba a dejar jugar ningún partido". "Me bloqueé, no sabía cómo reaccionar", agregó.

Quién es Walter Conna, entrenador de hockey condenado por abuso sexual

Walter Conna es uno de los técnicos más exitosos del hockey sobre césped en la provincia Mendoza. Como parte de su CV, tuvo participaciones en distintos procesos con Las Leoncitas, Leones y Leoncitos, llegando a formar parte del cuerpo técnico de Las Leonas en el año 2018 como ayudante técnico de Agustín Corradini.

Conna en Las Leonas Eduardo Pesci, Walter Conna, Agustín Corradni y Martín Berthold durante su paso en Las Leonas.

El 21 de mayo de este mismo año, el juez penal Claudio Gil había ordenado elevar la causa a juicio durante una audiencia de oposición solicitada por los defensores del acusado.