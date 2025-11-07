7 de noviembre de 2025 Inicio
Un doctor japonés que vivió más de 100 años reveló los diez hábitos claves para la longevidad

Sus consejos —simples, prácticos y fáciles de aplicar— revelan cómo la alimentación, el movimiento diario y el sentido de propósito pueden transformar por completo la calidad de vida, a cualquier edad.

Por
¿Cuáles son los diez hábitos claves para la longevidad que reveló el mñedico japonés?

  • Vivir con un propósito diario es clave para mantener la mente joven.
  • Mover el cuerpo todos los días, aunque sea poco, prolonga la vitalidad.
  • Comer liviano y evitar el sobrepeso contribuye a una vida más larga.
  • Reír, jugar y disfrutar: la alegría también es medicina para el alma.

Shigeaki Hinohara, uno de los médicos más longevos y respetados de Japón, dedicó su vida a estudiar cómo sostener la salud, la vitalidad y el propósito incluso después de los 100 años. ¿Cuáles son los diez hábitos claves para la longevidad que revelo?

Hinohara fue un profesional nacido en 1911 que vivió hasta los 105 años. A lo largo de su vida escribió más de 150 libros y se convirtió en una figura clave de la medicina preventiva en Japón. Su enfoque estaba puesto en la salud integral: el cuerpo, la mente y el propósito.

Sus costumbres, simples y profundamente prácticos, hoy inspiran a millones: desde cómo alimentarse y moverse, hasta cómo pensar la jubilación y mantener vivo el sentido de la vida. Sostenía que vivir mucho no tiene sentido si no se vive con entusiasmo. Para Hinohara, la longevidad no era sólo biológica: era existencial. El motor de la vida es el sentido. “Mientras tengamos una razón para vivir, la vida nos sostiene”.

Cuáles son los hábitos claves para la longevidad según el doctor japonés

1. Comer hasta estar 80% satisfecho

Inspirado en la filosofía japonesa Hara Hachi Bu. Evita el exceso y ayuda a mantener el metabolismo activo.

2. Mantenerse en movimiento todos los días

No se trata de entrenamientos intensos, sino de incorporar actividad diaria: caminar, subir escaleras, estirarse.

3. Evitar el estrés innecesario

La mente afecta directamente al cuerpo. Respirar, descansar y poner límites también es parte de la salud.

4. Tener metas y proyectos a futuro

Hinohara trabajaba activamente incluso después de los 100 años. Tener algo para crear o aprender sostiene la vida.

5. Compartir tiempo con otros

Las relaciones humanas son un factor clave en la longevidad: conversar, colaborar, sentirse parte.

6. Dormir bien y respetar los ritmos del cuerpo

El descanso no es negociable: es la clave de la regeneración física y mental.

7. Evitar alimentos industriales

Preferir comidas frescas, simples y porciones moderadas.

8. Usar la mente todos los días

Leer, aprender, conversar, resolver problemas. El cerebro es un músculo.

9. Mantener una actitud curiosa ante la vida

Interesarse. Hacer preguntas. No dar las cosas por sentadas.

10. Cultivar la gratitud y el sentido de propósito

Lo que le da dirección a la vida sostiene la salud emocional.

Cómo aplicar sus consejos en la vida cotidiana

  • Planificar una comida más ligera.
  • Hacer una caminata diaria.
  • Ajustar la agenda para descansar más.

