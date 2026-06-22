22 de junio de 2026 Inicio
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El riesgo país cayó a 421 puntos y alcanzó su nivel más bajo desde 2018

El indicador retrocedió un 1,9% gracias al avance generalizado de los títulos soberanos en dólares. Mientras tanto, las acciones de empresas argentinas sufrieron fuertes bajas en el mercado exterior.

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El riesgo país cayó un 1,9% este lunes.

El riesgo país cayó un 1,9% este lunes y se ubicó en 421 puntos básicos, su nivel más bajo desde el año 2018. Este descenso se concretó en la plaza financiera por el impulso favorable de los bonos soberanos en dólares, luego de la inactividad por el feriado del viernes en los Estados Unidos.

El ajuste en el mercado laboral es por calidad y no cantidad.
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A nivel local, los títulos Globales avanzaron hasta un 0,2% y los Bonares registraron alzas de hasta un 0,4%. Esta mejora en los instrumentos de deuda alimenta las expectativas de los especialistas del sector sobre un pronto regreso del país a los mercados internacionales de crédito.

Desde la firma financiera PPI señalaron que un eventual acceso a financiamiento internacional a tasas menores aliviará los compromisos del Tesoro nacional. Esta dinámica facilita la cobertura de los costos de refinanciación frente a los abultados vencimientos previstos para el segundo semestre.

En paralelo a la deuda en moneda extranjera, la plaza bursátil aguarda las definiciones sobre la próxima licitación en pesos del viernes. Los analistas proyectan para esta subasta vencimientos por $16,2 billones, con la mayor parte de esos compromisos en manos de inversores privados.

En contraste con los bonos, los papeles argentinos con cotización en Wall Street se desplomaron hasta un 9,2%, con un impacto concentrado en los bancos y en las empresas energéticas. A su vez, el índice S&P Merval perdió un 0,4% en pesos ante un reporte desalentador de la firma MSCI y una baja en el precio del crudo internacional.

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