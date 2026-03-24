Orgullo argentino: cuál fue el detalle que apareció en la serie de Los Bridgerton y se volvió viral Este cruce entre los vestidos de seda, las pelucas blancas y nuestra tradición más sagrada es la prueba definitiva de que el orgullo argentino no conoce de fronteras. + Seguir en







La serie muy reconocida tiene un pequeño guiño que se volvió viral en redes sociales Redes sociales

La escena ocurre durante un baile de gala en la corte, en un plano general de los invitados. El atuendo del personaje es una casaca oscura, detalles en rojo/oro y la inconfundible banda celeste y blanca.

El peinado y las facciones del extra guardan un parecido notable con los óleos históricos del prócer Manuel Belgrano.

Coincidencia Histórica: Belgrano estuvo en Londres hacia 1815, época exacta en la que transcurre la serie. En esos años, figuras rioplatenses buscaban apoyo en Inglaterra para la causa independentista.

El hashtag #BelgranoEnBridgerton fue tendencia número uno en Argentina este fin de semana. En plena efervescencia por el estreno de la nueva temporada de "Los Bridgerton", la serie de época que ha cautivado a la audiencia global de Netflix, un detalle inesperado ha desatado una auténtica locura en las redes sociales de nuestro país. Mientras los fanáticos argentinos seguían los sofisticados bailes y los dramas románticos de la alta sociedad londinense del siglo XIX, un atuendo muy familiar apareció en una de las escenas más íntimas de la alta alcurnia.

Lo que comenzó como un comentario aislado en Twitter (ahora X) se convirtió en un fenómeno viral, al confirmarse que la producción incluyó un símbolo de la cultura nacional en el set de rodaje. Aunque para el espectador internacional pudo pasar como una vestimenta más, para el público local fue un reconocimiento inmediato a la cultura argentina.

Cuál fue el momento viral que tuvieron Los Bridgerton y que se festejó en toda la Argentina -viral Bridgerton El fenómeno viral de "Los Bridgerton" en este marzo de 2026 ha tomado un giro histórico inesperado para el público argentino. Durante una de las fastuosas escenas de baile en la corte británica, los espectadores locales detectaron la presencia de un personaje secundario cuyo atuendo militar rompió con la estética habitual de la regencia londinense.

El hombre en cuestión lucía una casaca oscura con detalles ornamentales en rojo y dorado, pero el elemento que desató la euforia en redes sociales fue una banda celeste y blanca cruzando su pecho, una combinación iconográfica que remite de inmediato a la figura de Manuel Belgrano.

La teoría de los fanáticos no es infundada desde la rigurosidad histórica. La trama de la serie se sitúa en la Regencia inglesa (1811-1820), período que coincide cronológicamente con las misiones diplomáticas que el creador de la bandera argentina realizó en Europa. Esta sincronía temporal ha llevado a muchos a especular que la producción de Netflix incluyó a este personaje como un detalle histórico, representando a los emisarios de las Provincias Unidas que frecuentaban los salones europeos en busca de reconocimiento tras la Revolución de Mayo.

Aunque no existe una confirmación oficial por parte de los creadores de la serie, el parecido con los retratos clásicos de Belgrano ha convertido a este breve plano general en un símbolo de orgullo nacional en las plataformas digitales. Así, la captura de pantalla del "Belgrano de Los Bridgerton" circula como el guiño definitivo de la cultura pop hacia nuestra historia. Más allá de si se trata de un homenaje deliberado o de una coincidencia de vestuario militar de la época, la reacción del público demuestra el impacto que tiene ver reflejada la identidad argentina en producciones de alcance global.