Nuevo cimbronazo en los mercados por la guerra en Medio Oriente: caen las bolsas y se dispara el petróleo

El recrudecimiento del conflicto entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel, que afecta a una de las principales vías de transporte de crudo, hace tambalear a los indicadores económicos.

El recrudecimiento del conflicto en Medio Oriente , con ataques cruzados entre Irán, Israel y Estados Unidos que se extendieron a varias naciones árabes, dieron una nueva dosis de incertidumbre a los mercados del mundo, con bolsas a la baja y un fuerte salto del precio del petróleo .

El momento en que un misil impacta a metros de una cancha en Emiratos Árabes y causa el pánico de los jugadores

Este martes, el precio del crudo subía más de un 5%, luego de que el brigadier iraní Ebrahim Yabari amenazara este lunes con incendiar cualquier embarcación que intente cruzar el estrecho de Ormuz, el paso de crudo más importante del mundo .

El mando militar expresó que las fuerzas de Teherán no permitirán que "ni una sola gota de petróleo" salga del Golfo Pérsico. Esta advertencia escala la crisis en una nueva jornada de enfrentamientos directos entre Irán y la coalición liderada por Estados Unidos e Israel, con una nueva oleada de misiles iraníes sobre Qatar, Bahréin y Omán. En paralelo, Israel profundizó su avance al atacar el complejo de liderazgo en Teherán y al enviar tropas al sur del Líbano, zona donde opera Hezbollá. La tensión también llegó a Arabia Saudita.

Lo que ocurra en Ormuz puede causar un fuerte sacudón mundial : China se abastece con más del 80% del combustible que vende Teherán y es clave para su maquinaria industrial, por lo que rogó "garantizar un suministro de energía estable y sin problemas".

El petróleo Brent escala otro 7,14% este martes y acumula su tercer avance diario consecutivo luego de un salto de casi 7% el lunes. Sus futuros alcanzan los u$s83,55 por barril. En tanto, el crudo West Texas Intermediate de EEUU avanza 6,9% hasta los u$s76,37 por ‌el barril.

YPF, por su parte, descartó subas bruscas de precios de combustible en surtidores. Su presidente, Horacio Marín, afirmó que el conflicto bélico en Medio Oriente no se traducirá en aumentos abruptos en el precio de los combustibles en el mercado local, ya que la petrolera aplica una política que amortigua los picos y las caídas del petróleo en el corto plazo. "No miramos el precio diario. Trabajamos con promedios para evitar trasladar movimientos transitorios al consumidor", explicó.

Crisis en Medio Oriente: desplome de los mercados

En este contexto, el índice que agrupa a las empresas más importantes de la bolsa de Nueva York el S&P 500 se desploma 1,5%, mientras que el Nasdaq Composite, dedicado al sector tecnológico, retrocede 1,9%. Por su parte, el índice industrial Dow Jones cae 1,47%.

En Europa, el Euro Stoxx colapsa 3,62%. A nivel local, las caídas son generalizadas: el DAX alemán retrocede 3,83% y el CAC francés acompaña con una baja de 3,05%. Por fuera de la eurozona, el FTSE del Reino Unido cae 2,69%.

En China, el Hang Seng de Hong Kong bajó 1,12%, mientras que la bolsa de Shanghái retrocedió 1,43%. Por su parte, el Kospi 50 surcoreano se desplomó 8,55% y el Nikkei 225 japonés disminuyó 3,08%.

En Argentina, el S&P Merval cae 1,3% a 2.570.238,550 puntos básicos. Entre las acciones que más bajan se encuentran: Grupo Supervielle (-5,2%), Banco BBVA (-3,6%), y Central Puerto (-3,4%). Por su parte, el riesgo país, el índice que mide el JP Morgan, se ubica en 579 puntos básicos.