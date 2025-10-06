6 de octubre de 2025 Inicio
Insólito: Javier Milei transmitió en vivo por Instagram la previa de su acto en el Movistar Arena

En medio del cimbronazo que generó la renuncia de José Luis Espert a la candidatura en provincia de Buenos Aires, el Presidente transmitió en directo a través de las redes sociales: compartió la prueba de sonido de su banda con Bertie Benegas Lynch, cantó una canción y mostró a Lilia Lemoine bailando.

Javier Milei presentará nuevamente un número musical ante sus seguidores.

C5N
El presidente hizo un descargo en las redes sociales.
Denunciaron a Milei tras admitir que fue él quien tomó la decisión de meter presa a Cristina

Durante el vivo, el mandatario ofreció un adelanto del espectáculo, mostrando la estructura del escenario y compartiendo fragmentos de su ensayo musical.

"Esto se está poniendo bueno, divertido", comentó entre risas, mientras ajustaba detalles técnicos con su equipo. Luego, acompañado por la diputada Lilia Lemoine, interpretó una versión de su tema insignia, con la melodía de Tu vicio, de Charly García: "Yo soy un liberal, soy de todos el más liberal, no me podés pisar porque soy capitalista".

Tras la renuncia de José Luis Espert, Javier Milei relanza la campaña de La Libertad Avanza en un acto en el Movistar Arena

El evento oficial se llevará a cabo este lunes 6 de octubre con entrada libre y gratuita, y se espera que convoque a unas 15.000 personas. En el Movistar Arena, Milei presentará su nuevo libro, La construcción del milagro, que recopila su visión sobre el ajuste fiscal, la liberalización de los mercados, el rol del Estado y las reformas estructurales que impulsa desde su gestión. La puesta en escena será una mezcla de discurso político, música en vivo y show visual, consolidando el formato que el Presidente ya había estrenado el año pasado en el Luna Park con Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica.

Como en presentaciones anteriores, Milei volverá a cantar. Lo acompañará La banda presidencial, integrada por el diputado Alberto Benegas Lynch en batería, su hermano Joaquín en guitarra y su biógrafo, Marcelo Duclós, en bajo. El conjunto se completa con Hernán Scarfó, Fernando Mezzina, Ana Tamagno y Lilia Lemoine.

