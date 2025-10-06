Ni Aries ni Acuario: los signos más beneficiados con la Superluna de octubre, según Esperanza Gracia

Para quienes reciben la energía de manera positiva, esta lunación es ideal para iniciar proyectos, tomar decisiones importantes y reconectar con la confianza interna.

El plenilunio de octubre será uno de los protagonistas cósmicos de la semana y promete traer una energía potente para quienes estén más receptivos. Conoce a los signos más beneficiados con la Superluna del mes, según la reconocida astróloga Esperanza Gracia .

Descubrí qué perfiles astrales recibirán con mayor fuerza la vibra de la Luna Llena y cómo sacarle provecho. Según la especialista, ni Aries ni Acuario están entre los más beneficiados, ya que el impacto de este evento celestial varía según la casa zodiacal en la que se manifieste.

Es importante tener en cuenta que el movimiento lunar se perfecciona en Aries, el primer signo del zodiaco, lo que potencia la iniciativa, el impulso y la claridad para iniciar nuevos proyectos y cerrar ciclos que ya cumplieron su propósito. Gracia además aconseja: “Aprovechad esta Superluna para avanzar con confianza, cerrar ciclos y abrir espacio a lo nuevo. La chispa está disponible para todos, pero quienes se encuentren receptivos y conscientes sentirán su fuerza con mayor intensidad”. Así, la semana del 7 de octubre se perfila como un período ideal para conectar con nuestra esencia y manifestar cambios positivos en la vida.

Libra se posiciona como el signo más favorecido por la Superluna. Con la temporada en pleno apogeo, quienes pertenecen a este signo de aire se sentirán más especiales, seguros y confiados. La Luna Llena del 7 de octubre les permitirá aprovechar oportunidades, destacarse en su entorno y disfrutar de un impulso extra en todos los aspectos de su vida.

Cáncer: segundo en el ranking cósmico

El signo de agua ocupa la segunda posición, según Gracia. A pesar de algunos bajones emocionales puntuales, Cáncer atraviesa un momento de confianza y entusiasmo. Esta semana, los nativos sentirán apoyo y cariño a su alrededor, lo que les permitirá avanzar con decisión y disfrutar de la energía que les brinda la Superluna.

Virgo y Escorpio: los signos menos favorecidos

No todos los signos sentirán la energía lunar de inmediato. Virgo se encuentra con expectativas retrasadas, lo que puede generar inseguridad temporal. Por su parte, Escorpio necesita cerrar asuntos pendientes para liberarse de cargas y estar preparado para los cambios que se avecinan con la entrada del Sol en su signo. Esperanza Gracia recomienda a ambos signos enfocarse en organizar su vida y dejar ir lo que ya no aporta.