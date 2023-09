¿Traslúcido o translúcido: cómo se escribe?

La forma en la que se pronuncian en español algunas palabras pueden ser iguales pero al tener que incluirlas en un texto se diferencian ya sea por su significado, la posición del acento, la conjugación o una letra demás o la falta de ella.

En el caso específico de “traslúcido" o "translúcido”, ambas están bien escritas pero la Real Academia Española sugiere la utilización solo de una de ellas.

papel y lapiz

Cómo se escribe: traslúcido o translúcido

Según lo que indica el Diccionario de la lengua española la grafía correcta es tanto “translúcido”, con el prefijo “trans-”, como “traslúcido”, con el prefijo simple “tras-”. Por lo tanto se puede utilizar ambas construcciones de manera indiferente sin cometer alguna incorrección del idioma.

El término Traslúcido hace referencia a todo aquello dicho de un cuerpo que deja pasar la luz, pero no deja ver nítidamente los objetos.

La RAE aclara que “‘traslúcido” y “translúcido” son variantes gráficas permitidas, aunque se recomienda usar con preferencia la más simple. Esto se debe, en general, a que muchas voces que originales utilizaban el prefijo latino “trans-” se han simplificado con el uso de solo “tras-”, ya que durante la pronunciación, la /n/ seguida de /s/ en posición final de sílaba tiende a relajar su articulación, por lo que el grupo -ns- se ha reducido a -s-.

escribiendo j

Por más que se aceptan ambas construcciones, es importante aclarar que lo más sencillo y preferible es emplear la forma simple, es decir “traslúcido”.

No se debe olvidar que esto no aplica con todas los términos que incluyen el prefijo “trans”, ya que aunque en muchos vocablos se pueden emplear ambas formas de manera correcta, existen varias palabras en el español, las cuales no se admite dicha reducción o simplificación del prefijo “trans-” o “tras-” y, por lo tanto, solo se pueden escribir con “trans-”, por eso se debe ver cada caso en particular por separado para aclarar dudas.