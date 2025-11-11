Deseperada búsqueda de una mujer en Necochea: su novio está detenido Débora Bulacio, de 38 años, acampaba en el Parque Miguel Lillo junto a su pareja, con quien discutió el sábado. Luego de eso, su familia no supo más de ella. El hombre fue acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género. Por







Débora Bulacio es buscada desde el sábado en Necochea. C5N

Débora Damaris Bulacio Del Valle, una mujer de 38 años oriunda de Villa Cacique, una localidad del partido de Benito Juárez, es buscada desde el fin de semana luego de que desapareciera del Camping Miguel Lillo, en Necochea, donde se encontraba acampando con su pareja. El hombre se encuentra detenido, ante la posibilidad de un presunto femicidio. Este martes, se halló la carpa donde durmió, aunque sigue sin haber rastros de ella.

Según informaron testigos, ambos habían mantenido una discusión el sábado, luego de la cual él intentó irse del lugar. Mientras tanto, el último contacto que Débora tuvo con su entorno fue un mensaje de audio que envió a su hija. En esa breve comunicación, expresó: "Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi".

Uno de los puntos que llaman la atención de la investigación es que el hombre registró su salida del camping, mientras que ella no. Además, se supo que él intentó irse de Necochea a dedo, solo. Tras ser detenido, se negó a brindar declaración.

Débora Bulacio desaparecida Necochea La pareja de Débora Bulacio se encuentra detenida preventivamente. Redes sociales Tras la denuncia formal de parte de la familia, alrededor de ochenta efectivos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica activaron los rastrillajes a pie, con animales entrenados y drones, especialmente en el sector del camping y zonas aledañas del parque y la playa.

El fiscal asignado a la causa, Walter Pierretégui, acusó al hombre por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, basado en pruebas que incluyeron mensajes en los que el detenido admitía haber agredido a la mujer, grabaciones de una fuerte discusión y registros del alambrado perimetral del camping dañado, lo que podría estar vinculado al hecho.

Sigue la búsqueda de Débora Bulacio en Necochea Débora Bulacio, de aproximadamente 1,70 metros de altura, contextura delgada y cabellos con rastas de colores, vestía ropa deportiva al momento de la desaparición. Las autoridades apelan también a la colaboración de la comunidad y solicitan que cualquier persona que haya transitado el área del camping o las inmediaciones de la playa durante el fin de semana y haya notado algún movimiento inusual aporte datos a la línea habilitada o a la seccional policial más próxima. El teléfono dispuesto para recibir información es el 2281-325353 y también funciona el área de Prevención del Municipio de Necochea. Débora Bulacio Necochea desaparecida La familia sigue en su pedido de ayuda para encontrar a Débora Bulacio. Redes sociales