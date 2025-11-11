11 de noviembre de 2025 Inicio
En Vivo

Deseperada búsqueda de una mujer en Necochea: su novio está detenido

Débora Bulacio, de 38 años, acampaba en el Parque Miguel Lillo junto a su pareja, con quien discutió el sábado. Luego de eso, su familia no supo más de ella. El hombre fue acusado de homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género.

Por

Débora Bulacio es buscada desde el sábado en Necochea.

C5N

Débora Damaris Bulacio Del Valle, una mujer de 38 años oriunda de Villa Cacique, una localidad del partido de Benito Juárez, es buscada desde el fin de semana luego de que desapareciera del Camping Miguel Lillo, en Necochea, donde se encontraba acampando con su pareja. El hombre se encuentra detenido, ante la posibilidad de un presunto femicidio. Este martes, se halló la carpa donde durmió, aunque sigue sin haber rastros de ella.

El hecho se produjo en Pergamino.
Te puede interesar:

Explosión en una escuela de Pergamino: revelan el uso de un elemento prohibido en la feria de ciencias

Según informaron testigos, ambos habían mantenido una discusión el sábado, luego de la cual él intentó irse del lugar. Mientras tanto, el último contacto que Débora tuvo con su entorno fue un mensaje de audio que envió a su hija. En esa breve comunicación, expresó: "Te amo. Me voy a escribir cuando consiga wifi".

Uno de los puntos que llaman la atención de la investigación es que el hombre registró su salida del camping, mientras que ella no. Además, se supo que él intentó irse de Necochea a dedo, solo. Tras ser detenido, se negó a brindar declaración.

Débora Bulacio desaparecida Necochea
La pareja de Débora Bulacio se encuentra detenida preventivamente.

La pareja de Débora Bulacio se encuentra detenida preventivamente.

Tras la denuncia formal de parte de la familia, alrededor de ochenta efectivos de la Policía Bonaerense, Defensa Civil, Guardaparques y Policía Ecológica activaron los rastrillajes a pie, con animales entrenados y drones, especialmente en el sector del camping y zonas aledañas del parque y la playa.

El fiscal asignado a la causa, Walter Pierretégui, acusó al hombre por homicidio doblemente agravado por el vínculo y por mediar violencia de género, basado en pruebas que incluyeron mensajes en los que el detenido admitía haber agredido a la mujer, grabaciones de una fuerte discusión y registros del alambrado perimetral del camping dañado, lo que podría estar vinculado al hecho.

Sigue la búsqueda de Débora Bulacio en Necochea

Débora Bulacio, de aproximadamente 1,70 metros de altura, contextura delgada y cabellos con rastas de colores, vestía ropa deportiva al momento de la desaparición. Las autoridades apelan también a la colaboración de la comunidad y solicitan que cualquier persona que haya transitado el área del camping o las inmediaciones de la playa durante el fin de semana y haya notado algún movimiento inusual aporte datos a la línea habilitada o a la seccional policial más próxima. El teléfono dispuesto para recibir información es el 2281-325353 y también funciona el área de Prevención del Municipio de Necochea.

Débora Bulacio Necochea desaparecida
La familia sigue en su pedido de ayuda para encontrar a Débora Bulacio.

La familia sigue en su pedido de ayuda para encontrar a Débora Bulacio.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

play

Femicidio en Necochea: hallaron el cuerpo sin vida de Débora Bulacio

play

El último audio de Débora Bulacio, la mujer desaparecida en Necochea, para su familia

El niño de dos años cayó en el Canal de la Patria.

Tragedia en Santiago del Estero: un niño de dos años cayó a un canal y murió ahogado

Miguel Mele y Diego Marianache venían dscutiendo en la calle de Azul

Tragedia en Azul: los violentos antecedentes del camionero que asesinó a un motociclista

El club decretó un duelo de 72 horas

Otra tragedia en un club de barrio: una nena de dos años murió aplastada por una reja en Santa Fe

La fuga de presos se dio en la medianoche.

Fuga de presos en una comisaría en Isidro Casanova: al menos cuatro detenidos escaparon por la terraza

Rating Cero

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Está en Netflix, es una serie brasileña y posee escenas subidas de tono

Pallares apuntó contra Martitegui.

La guerra menos esperada: Adrián Pallares disparó contra Germán Martitegui

Dua Lipa interpretó Tu misterioso alguien en River.

Miranda! contó cómo se enteró que Dua Lipa iba a cantar "Tu misterioso alguien" en River

últimas noticias

Juli Poggio acumula más de tres millones de seguidores en Instagram. 

Este es el perfume favorito de Juli Poggio: cuánto sale

Hace 14 minutos
Mauro Icardi y Wanda Nara deberán llegar a un acuerdo por Francesca e Isabella.

Wanda Nara se desprendió de sus hijas: cuándo será el reencuentro con Mauro Icardi

Hace 16 minutos
Realizarlo durante este horario ayuda a proteger su bienestar durante los meses más calurosos.

Por qué hay que bañar a los perros por la mañana o al final de la tarde: te sorprenderá

Hace 29 minutos
Tras cinco años de relación, el actor decidió poner punto final a su romance.

Un actor argentino confirmó su separación y ahora está en boca de todos: de quién se trata

Hace 30 minutos
Julián Álvarez comentó que la idea de no tatuarse surgió en su infancia.

Por qué Julián Álvarez no tiene tatuajes: el sorprendente motivo

Hace 30 minutos