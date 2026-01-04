Tragedia en Gualeguaychú: tres muertos y heridos graves en un choque frontal

El siniestro se registró sobre la Ruta Provincial 20. Entre las víctimas fatales hay un joven de 18 años y dos mujeres.

Tres personas murieron y otras cuatro resultaron heridas tras un violento choque frontal en la Ruta Provincial 20, en la localidad de Entre Ríos, Gualeguaychú.

Se despertó Angelina, la nena de 12 años baleada en Navidad en Morón: el comunicado de la familia

El siniestro se produjo cerca de las 4:30 de este domingo, entre un Fiat Palio y un Volkswagen Suran, a unos 500 metros del acceso a la localidad de Gilbert, donde un operativo de emergencia trabajó durante varias horas debido al fuerte impacto sobre la calzada.

De acuerdo a los primeros informes, el Palio, en el que viajaban tres jóvenes , se desplazaba sentido al sur, mientras que el Suran iba en sentido contrario. El conductor del Fiat, de 18 años falleció en el acto y su cuerpo debió ser rescatado por Bomberos Voluntarios tras quedar atrapado entre los hierros.

Mientras que sus acompañantes, dos adolescentes de 17 y 16 años, fueron derivados a centros de mayor complejidad en Gualeguaychú y Concepción del Uruguay, ya que sufrieron lesiones de extrema gravedad.

Por su parte, en la Suran también iban otros tres ocupantes oriundos de Villa Elisa: de ellos perdieron la vida en el lugar una mujer de 32 años, que iba como acompañante, y otra de 79 años que viajaba en la parte trasera. En tanto, el conductor, un hombre de 39 años, sobrevivió al impacto, pero fue trasladado de urgencia con heridas graves al hospital de Gualeguaychú para recibir atención especializada.

Choque Gualeguaychú Ahora.com.ar

Brutal choque en la ruta en Gualayguachú: cómo sigue el proceso de investigación

En el lugar del siniestro trabajaron efectivos de la Policía de Entre Ríos, personal de Criminalística y ambulancias de Gilbert, Urdinarrain y Basavilbaso.

Si bien por el las causas que produjeron el choque aún están bajo investigación, las pericias accidentológicas resultarán clave para determinar si el choque se produjo por una maniobra indebida o una invasión de carril en un horario de visibilidad reducida.

Lo llamativo de la secuencia es la imagen de extrema destrucción donde ambos vehículos seriamente dañados y restos esparcidos sobre la calzada, que interrumpió parcialmente el tránsito durante varias horas.

De acuerdo lo que detalló Infoabe, en las próximas horas se darán a conocer los resultados preliminares de las pericias técnicas, lo que permitirá reconstruir la mecánica del siniestro y determinar eventuales responsabilidades.