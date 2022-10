Terror en el Parque Pereyra: le dispararon a una joven para robarle la bicicleta

Ana, la víctima, contó en diálogo con C5N que es habitué de ese espacio verde, pero nunca había transitado por esa zona. "Era una buena oportunidad para conocer el Árbol de Cristal", describió.

"Cuando decido iniciar el retorno para salir al sendero principal que era el que me iba a llevar al Árbol de Cristal, me crucé con estos dos hombres, los saludé y me respondieron", relató.

Según la joven, "en un momento empezaron a pedalear despacito, a lo que escucho que uno me dice algo, yo me di vuelta, pensé que me pedían fuego o un cigarrillo". Pero se trataba de un intento de asalto. "Bajate y dame la bici", le exigieron.

Ana empezó a pedalear, mientras les decía "Tomatelás". Fue ahí cuando efectuaron un disparo, que puede oírse en el video que la joven registró con su celular.

"En ese momento no te puedo decir en qué pensé, se me cruzaron un millón cosas por la cabeza, lo único que hice fue empezar a pedalear más rápido. Lo primero que pensé era que tenía que salir porque si no salía me quedaba ahí y no me iba a encontrar nadie", reveló.

En el camino de salida del parque, la joven se encontró con un hombre que tenía un casco en la mano. "Me quisieron robar", le explicó, a lo que él respondió que le habían sustraído la bicicleta. "O sea que la que ellos tenían era la bicicleta que le robaron a él", dedujo Ana.

Ambos fueron juntos hasta la salida del parque para tomar el tren en la estación Pereyra. Los ladrones no fueron identificados y continúan libres.