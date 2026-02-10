Para el ministro de Seguridad de Santa Fe, el reclamo policial en Rosario busca "poner en jaque una política exitosa" Pablo Cococcioni confirmó que iniciaron a labrarse actuaciones administrativas y que hay no menos de 20 funcionarios policiales identificados que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco. Además, indicó: “Hay grupos marginales de la policía que no se resignan a perder los privilegios". Por + Seguir en







Cococcioni brindó una conferencia de prensa. Redes sociales

En medio del reclamo policial en la Jefatura de Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que lo sucedido busca “poner en jaque una política exitosa” en dicha materia y confirmó que hay "no menos de 20 funcionarios policiales que serán pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

En conferencia de prensa, el ministro indicó: “Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía, algunos por graves delitos. Esto no lo vamos a dejar pasar. Anoche el jefe de policía de la provincia ha comenzado a labrar actuaciones administrativas y tenemos cerca de no menos de 20 funcionarios policiales identificados que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

Sin embargo, consideró que "Los reclamos no consideramos que ya están satisfechos; el reclamo es válido. Sí decimos que sobre un reclamo legítimo se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco".

Y agregó: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo otro es charlable. El reclamo es válido. No anulamos. Sí decimos que sobre un reclamo que juzgamos legítimo, se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco”.

También diferenció las labores: "Estamos en contacto con las fuerzas federales y enfocamos todos los esfuerzos que sean necesarios para sostener la seguridad pública. Tiene que haber una diferencia entre el que cumple y el que no cumple".