Para el ministro de Seguridad de Santa Fe, el reclamo policial en Rosario busca "poner en jaque una política exitosa"

Pablo Cococcioni confirmó que iniciaron a labrarse actuaciones administrativas y que hay no menos de 20 funcionarios policiales identificados que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco. Además, indicó: “Hay grupos marginales de la policía que no se resignan a perder los privilegios".

Cococcioni brindó una conferencia de prensa.

En medio del reclamo policial en la Jefatura de Rosario, el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, aseguró que lo sucedido busca “poner en jaque una política exitosa” en dicha materia y confirmó que hay "no menos de 20 funcionarios policiales que serán pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

En conferencia de prensa, el ministro indicó: “Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía, algunos por graves delitos. Esto no lo vamos a dejar pasar. Anoche el jefe de policía de la provincia ha comenzado a labrar actuaciones administrativas y tenemos cerca de no menos de 20 funcionarios policiales identificados que están siendo pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco".

Sin embargo, consideró que "Los reclamos no consideramos que ya están satisfechos; el reclamo es válido. Sí decimos que sobre un reclamo legítimo se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco".

Y agregó: “No estamos dispuestos a poner sobre la mesa de negociación la seguridad pública. Todo lo otro es charlable. El reclamo es válido. No anulamos. Sí decimos que sobre un reclamo que juzgamos legítimo, se han montado otros intereses que de legítimo tienen muy poco”.

También diferenció las labores: "Estamos en contacto con las fuerzas federales y enfocamos todos los esfuerzos que sean necesarios para sostener la seguridad pública. Tiene que haber una diferencia entre el que cumple y el que no cumple".

Sirenazos en respuesta a la conferencia de prensa del ministro de Seguridad de Santa Fe

Los policías hicieron sonas sus bocinas luego de la conferencia de prensa que brindó el ministro de Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, en el que anunció el pase a disponibilidad de 20 funcionarios policiales que serán pasados a disponibilidad con retiro de arma y de chaleco.

“Tenemos detectada gente allegada a sectores desplazados de la policía, algunos por graves delitos. Esto no lo vamos a dejar pasar. Anoche el jefe de policía de la provincia ha comenzado a labrar actuaciones administrativas", había indicado en conferencia. Ante esto, reaccionaron en la puerta.

últimas noticias

play
Hace 14 minutos
play

Tensión en Rosario: qué reclama la Policía de Santa Fe y por qué se acuartelaron en varias localidades

Hace 45 minutos
La diferencia se explica por las mejores condiciones que las entidades suelen ofrecer en las operaciones digitales.

Plazo fijo: cuánto podés ganar si depositas 310.000 pesos a 30 días en febrero 2026

Hace 53 minutos
Los mejores memes en redes sociales.

Estallaron las redes: los mejores memes tras el lanzamiento de la tercera camiseta de River

Hace 1 hora
Este popular municipio ofrece una experiencia única que incluye paseos en barco por el delta, caminatas por ferias y una gran variedad de opciones de hospedaje en pequeñas cabañas y hoteles boutique.

Está cerca de Buenos Aires: la escapada a un lugar pegado al río para pasar el Día de los Enamorados

Hace 1 hora