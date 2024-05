Tensión en Misiones: no hubo acuerdo con la Policía y continuarán las negociaciones

No hubo acuerdo en Misiones en las negociaciones con la Policía local.

El referente de los manifestantes en la provincia de Misiones para que la Policía alcance mejoras salariales, Ramón Amarilla , anunció que no hubo acuerdo tras una reunión con las autoridades y continuará la protesta.

Amarilla, en el móvil de C5N desde Posadas con el periodista Bernardo Magnago, marcó que no se alcanzó un acercamiento entre las partes en el marco del conflicto: "Después de varias horas de reunión, no llegamos a ningún acuerdo. Lo que nos ofrecieron no nos parece lo que corresponde según nuestros cálculos".