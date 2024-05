El Gobierno de Misiones retomó las negociaciones con la Policía

" El Gobierno de la provincia y la Policía de Misiones se vieron obligados a retomar las negociaciones por la escalada que tuvo el conflicto esta mañana, cuando enviaron a las fuerzas federales, que no pudieron intervenir porque fueron rechazados por los manifestantes", explicó el periodista Bernardo Magnago desde el móvil de C5N en Posadas.

En tal sentido, el comunicador explicó en La voz de la calle que se desarrolla un cónclave entre las dos partes: "Ahora están reunidos en la jefatura de Policía de la provincia, donde llevan adelante la negociación 16 delegados, que incluye una mesa de diálogo. Hay una negociación abierta y probablemente se llegue a un entendimiento".

Un policía retirado detalló la situación que transita el cuerpo policial: "Hay muchos que muestran la cara y muchos que no. ¡Esto no termina acá, esto va a seguir! El lunes vamos a ver cómo se planta el Gobierno porque prometió mucho y no dio nada. Esta es nuestra segunda reunión en Jefatura. Tuvimos el apoyo de los policías en actividad. Acá hay de Iguazú, San Pedro, Puerto Rico, Candelaria más la parte capital. Además se va a sentar con la mesa de diálogo y ver que ninguno sea sancionado ni pasado a disponibilidad".

El motivo por el cual fracasó la primera negociación

Misiones comando radioeléctrico Protesta en el edificio del Comando Radioléctrico de Misiones.

Durante las primeras horas del domingo, se mantuvo un reunión entre emisarios del Gobierno, que lidera el gobernador Hugo Passalacqua, y de los manifestantes de la Policía. "Se había llegado a un principio de acuerdo, que incluía un incremento salarial considerable, mucho más alto que el 10% que había ofrecido el gobierno de la provincia. La postura personal del jefe de la Policía, de exigir la firma de un acta, por la cual los manifestantes le restituían el edificio del Comando Radioeléctrico a la Policía de la provincia, hizo que fracasara la negociación. Firmar ese documento los incrimina porque deberían reconocer que cometieron un delito", expuso Magnago desde la capital de la provincia mesopotámica.

Cuánto cobra un policía de Misiones

Los efectivos policiales que recién ingresan a la Policía de Misiones perciben un salario de 400 mil pesos, en caso de ocupar el rango más bajo. Uno de los inconvenientes que afrontan es el costo de vida, ya que las facturas de electricidad, el valor del transporte público y los alquileres tienen valores muy altos en el territorio misionero.

"Deben pagar entre 100 mil a 150 mil pesos de luz, lo mismo ocurre con los alquileres y el transporte es muy caro, ya que el boleto de colectivo cuesta $900. Además, muchos efectivos son trasladados al interior de la provincia y tienen que mantener a sus familias en Posadas y a la vez costearse un alquiler para poder vivir en la zona en la cual trabajan", remarcó el periodista de C5N.