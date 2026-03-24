24 de marzo de 2026 Inicio
En Vivo

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Este caso sirve como un recordatorio vital de que la prevención es la mejor herramienta contra los habitantes más silenciosos y peligrosos de nuestro hogar.

Por
Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

  • En este caso, una niña sintió una molestia en el pijama; se confundió con una etiqueta o costura. Sin embargo, en menos de 4 horas aparecieron palidez, fiebre, temblores y dolor intenso.

  • Los médicos iniciales sospecharon de un virus respiratorio y subestimaron la lesión cutánea. Luego, la aparición de sangre en la orina (hematuria) indicó que el veneno llegó al torrente sanguíneo.

  • El veneno de la araña de rincón es hemolítico; destruye glóbulos rojos y afecta gravemente a los riñones. Fue necesaria una transfusión de sangre y monitoreo renal constante.

  • La araña estaba escondida en la ropa; es vital sacudir las prendas que estuvieron guardadas o colgadas. Ante una picadura sospechosa con fiebre, se debe exigir un análisis de orina y sangre de inmediato.

En este marzo de 2026, un caso médico ha encendido las alarmas sobre los peligros domésticos que solemos subestimar. Un niña de Estados Unidos, al sentir una leve molestia y enrojecimiento en su brazo, atribuyó inicialmente la picazón a la fricción de la ropa o a una posible reacción alérgica al jabón en polvo.

Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. 
Te puede interesar:

Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..."

Sin embargo, con el correr de las horas, lo que parecía una irritación banal se transformó en un dolor punzante acompañado de una mancha violácea y fiebre, lo que lo llevó a buscar atención médica inmediata en un centro de salud local. El diagnóstico fue contundente y preocupante: se trataba de una picadura que podría haber sido letal.

Qué le sucedía a la niña que tenía una picazón constante en el brazo

-diagnóstico niña araña

La historia de Adalynn McDowell, una niña de nueve años, se ha vuelto un crudo recordatorio en este marzo de 2026 sobre la importancia de confiar en el instinto maternal ante síntomas médicos atípicos.

Lo que comenzó como una leve molestia en el brazo mientras se vestía para el colegio, fue inicialmente confundido por su madre, Jessica Calvillo, con el roce de una etiqueta de la remera. Sin embargo, en pocas horas, la situación escaló a una emergencia vital: Adalynn presentó palidez extrema, fiebre alta y temblores, lo que obligó a retirarla de urgencia de la institución educativa.

A pesar de que Jessica sospechó desde el primer momento de una picadura de araña de rincón (muy común en su zona de residencia), el diagnóstico inicial en el hospital fue erróneo. Los médicos desestimaron la herida como un simple "pellizco" y, debido al contexto sanitario, sugirieron que los síntomas eran compatibles con COVID-19, enviando a la niña de regreso a su casa. La situación se volvió crítica menos de 12 horas después, cuando Jessica detectó sangre en la orina de su hija, señal inequívoca de que el veneno estaba atacando sistémicamente el organismo de la pequeña.

Tras ser trasladada en ambulancia a un hospital pediátrico especializado, se confirmó el cuadro de loxoscelismo. El veneno de la araña ya había comenzado a destruir glóbulos rojos y tejido muscular, provocando una inflamación extrema y una falla renal incipiente.

Adalynn permaneció internada seis días, requiriendo transfusiones de sangre para salvar sus riñones. Hoy, tras tres meses de intensa terapia física, la niña ha recuperado la movilidad de su brazo, aunque conserva una cicatriz permanente y un profundo temor a los insectos, mientras que su madre reconoce lidiar con estrés postraumático tras la experiencia.

Noticias relacionadas

Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos

Atención conductores: abrieron la autopista Dellepiane en ambos sentidos

24 de marzo: las tapas de los principales diarios a 50 años del golpe de Estado de 1976

Las tapas de los principales diarios, a 50 años del golpe de Estado de 1976

Las lluvias volverán al AMBA de cara al fin de semana. 

Un frente frío congela el termómetro y anticipa tormentas: cuándo vuelve a llover en el AMBA

24 de marzo: a qué hora será el acto central y quiénes leerán el documento en Plaza de Mayo

A qué hora será el acto central por el 24 de marzo y quiénes leerán el documento en Plaza de Mayo

Hay varios Feriados que debés conocer con anticipación

Super fin de semana largo: por qué será feriado el 1 de abril y quiénes lo pueden disfrutar

Agostina Páez llega a la primera audiencia bajo prisión domiciliaria. La fiscalía y la querella expondrán sus conclusiones en un caso atravesado por un video viral y un pedido de condena de hasta 15 años.

Brasil: comienza el juicio contra Agostina Páez, la abogada argentina acusada de racismo en un boliche

Rating Cero

Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Con nueva música, una gira internacional y el apoyo incondicional del ARMY, todo indica que esta nueva etapa será histórica.
play

Este evento en vivo de Netflix sobre una banda mundialmente conocida hizo emocionar a los fans: de quiénes se trata

La serie muy reconocida tiene un pequeño guiño que se volvió viral en redes sociales

Orgullo argentino: cuál fue el detalle que apareció en la serie de Los Bridgerton y se volvió viral

En ese contexto, el nombre de Ryan Gosling empezó a aparecer una y otra vez. No es casualidad. El actor ya había mostrado interés en meterse en una película de superhéroes.

Ryan Gosling está más cerca de Marvel de lo que creíamos: ¿a qué personaje interperaría?

La obra de Joby Harold presentó en pantalla una operación de trasplante en la que el paciente, interpretado por Hayden Christensen, permanece consciente pero paralizado. 
play

Bajo anestesia, la película que llama la atención de todos en Netflix: cuál es la trama que sigue sorprendiendo al público

Stratton y su homólogo estadounidense, Hank, persiguen el autobús en un Range Rover para impedir que Barovsky despliegue el dispositivo. 
play

De qué se trata Stratton, la película de espionaje que está entre lo más visto de Netflix

últimas noticias

Tales de Mileto, el primer filósofo occidental. 

Tales de Mileto, filósofo griego: "Para alcanzar la felicidad el hombre tiene que..."

Hace 5 minutos
El pueblo bonaerense cerca de CABA ideal para visitar el finde.

Este es el refugio perfecto para quienes buscan descansar sin alejarse demasiado de Buenos Aires

Hace 7 minutos
La agenda de festivales es uno de los rasgos que más define a la ciudad. 

La escapada a una ciudad de Córdoba que se destaca por sus excelentes festivales

Hace 10 minutos
Su método de trabajo está basado en una inmersión total en los personajes.

Qué fue de la vida de Jeremy Strong, protagonista de Succession

Hace 14 minutos
Este caso sorprendió a todos: Conocé el motivo detrás del diagnóstico que recibió la niña

Creía que la picazón era por la ropa pero cuando fue al médico el diagnóstico lo cambió todo: qué tenía

Hace 21 minutos