Temporal en Corrientes: la angustia de las familias damnificadas

Uno de los afectados es Jonathan, un niño de 8 años que vive junto a su madre, Sandra, en el barrio Pirayuí , al sudeste de la capital correntina. Su historia se hizo conocida luego de que circulara un video en el que se lo veía preocupado por la pérdida de sus útiles escolares, por lo que sentía que "le fallaría a su mamá" por no poder estudiar .

"Pensaba que mi mamá se iba a lastimar, ella es como un diamante para mí, la quiero mucho", contó a Mariela López Brown, quien recorrió las zonas más afectadas por el agua.

Embed - CORRIENTES INUNDADO: EL DRAMA de VOLVER a EMPEZAR tras la CATÁSTROFE

"Es un amor él conmigo, siempre pensando en mí, que no me descomponga, porque soy de presión alta y varias veces me vio mal", explicó Sandra, entre lágrimas.

"Peleó conmigo todas las batallas, cuando me sacaron un riñón él estuvo conmigo, me cuidaba. Que diga que soy su diamante me parte el corazón todo lo que puedo darle le doy, tengo 11 hijos pero él es el que más padeció las cosas, el que más sufrió conmigo", agregó.

Jonathan, quien reveló que juega como arquero en la escuela de fútbol Millenium y sueña con ser como Dibu Martínez, expresó que una de sus principales necesidades tras el temporal es un colchón.

"El otro día estaba en el colchón acostadito, me llevó el agua y me mojé todo, mi mamá me subió a su cama. Había muchos bichos abajo de la cama, yo tenía miedo, estaba desesperado", relató.

Sandra compartió su alias para quien quiera enviarle donaciones en este complicado momento: dial.crear.bando.mp.

Suspenden las clases en Corrientes, que vive "la peor catástrofe natural de la historia"

La ciudad de Corrientes sufre "la peor catástrofe natural de la historia" después de un temporal en el que cayeron 300 milímetros de agua. Por las intensas lluvias, se registraron varias zonas inundadas, destrucción de infraestructura, viviendas prácticamente sumergidas y autoevacuados. Además, las clases de este lunes fueron suspendidas.

Mediante un comunicado, la Municipalidad de la ciudad de Corrientes se refirió al enérgico temporal y advirtió sobre las consecuencias ya que marcó que "una catástrofe natural alcanzó a la ciudad esta madrugada causando colapso en los sistemas de desagües dada la cantidad de agua caída y los fuertes vientos en muy corto período de tiempo". En tal sentido, alertó que consiste en la "peor catástrofe natural desde que existen registros oficiales".

En tal sentido, describieron que entre otras consecuencias, se produjeron anegamientos e inundaciones en calles y viviendas, voladuras de techos, caída de postes, muros, árboles y carteles, que demandarán trabajos de reconstrucción y asistencia en "las próximas 48 horas", detalló el subsecretario de Riesgos y Catástrofes municipal, José Ruiz.