TEActiva: nace una ONG para concientizar sobre el Autismo en Argentina

Nació TEActiva, una ONG para concientizar sobre el Autismo en Argentina , la Asociación Civil TEActiva se presentó en el marco del evento de 4D Producciones. La Organización no gubernamental trabajará por la concientización sobre el autismo y la instalación de esta problemática en en el país.

TEActivaONG 11-11-23 (1).png

“Tenemos muchos objetivos a trabajar, pero uno urgente es que los chicos puedan hacer las terapias en el colegio, que es el ámbito donde deben estar, y no en consultorios. El autismo es algo muy complejo porque requiere de una batería de terapias y profesionales para los cuales los padres no están preparados, sobre todo en el inicio del diagnóstico. Además, se necesitan muchos recursos para armar y coordinar los equipos de trabajo, recursos que la gran mayoría de los ciudadanos no disponen”, declaró.

“Nuestra intención es concientizar e instalar definitivamente la temática del autismo en la agenda pública. Contribuir a armar una red con todas las ONG, instituciones o personas que ya vienen trabajando para tener más fuerza. En un país donde nos cuesta ponernos de acuerdo es doblemente difícil, pero está comprobado que el autismo nos mejora como seres humanos. Tenemos, entonces, que lograr que el autismo atraviese la sociedad toda y eso ayudará a que el país se vuelva un poco más tolerante, comprensivo y pueda planificar soluciones de corto, mediano y largo plazo”, dijo Morales en otro pasaje de su discurso.

Embed

Finalmente, el Presidente de TEActiva aseguró que “hay una creencia popular que los chicos con autismo son pequeños genios que poseen habilidades especiales. Y es cierto que dentro del espectro hay de todo, pero, así como en un extremo están esos chicos, en el otro están los que no pueden hablar, mirar a los ojos, abrazar a sus padres, vestirse solos, comer con cubiertos o hacer sus necesidades en el inodoro. La película hay que mostrarla completa porque en la mayoría de las familias se viven situaciones dramáticas ¿vamos a seguir mirando para otro lado?”.

La Comisión Directiva se completa con Cinthia Gómez, Hernán Rojas, Daniela Gómez y Paula Gerenstein. Apoyan y participan de la iniciativa el prestigioso psiquiatra Christian Plebst, una eminencia en la temática del autismo, la emprendedora social ASHOKA Beatriz Pellizzari, de larga trayectoria en el mundo de las ONGs, y el reconocido militante solidario Juan Carr, fundador de la Red Solidaria.