“Sonría, lo estamos grabando”: recuperó sus dientes, perdió la vergüenza y volvió a bailar salsa

"Hace muy poquito que había empezado un tratamiento en la boca porque se me empezaron a aflojar los dientes. A raíz del golpe que tuve perdí los dos dientes de arriba”, relata Maru. “Yo bailo salsa y tener los dientes así me generaba mucha vergüenza, porque también los otros se pusieron amarillos. Por eso no me anoté en ninguna coreografía este año”, agrega.