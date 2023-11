"Sonría, lo estamos grabando": la importancia de las muelas para un cantante lírico del Teatro Colón

Marcelo Gómez tiene 42 años, es cantante lírico y parte del coro estable del Teatro Colón. "Llegué acá por un problema molesto y es que me faltan seis muelas. No tengo una funcionalidad buena a la hora de comer o tragar la comida y eso me genera mucho reflujo, una de las cosas más nocivas para las cuerdas vocales", explicó.