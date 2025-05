Situación crítica en Zárate: un micro con 44 personas quedó varado sobre la Ruta 9

A bordo del micro viajaban adultos, personas mayores, un bebé y un niño pequeño. La desesperación crece con el correr de las horas, ya que el agua ya ingresó a la unidad y no había certezas sobre el rescate.

Desde temprano, los ocupantes del colectivo intentaban comunicarse con las autoridades. Los pasajeros pidieron la intervención urgente de Vialidad Nacional, Defensa Civil o Prefectura, ya que la situación requiere vehículos anfibios o botes para el rescate.

Mientras tanto, el intendente de Zárate, Marcelo Matzkin, confirmó que están al tanto del caso y que se están articulando acciones para llegar al lugar. "Estamos evaluando con qué tipo de vehículos se puede acceder. Es una situación compleja", explicó.

Las imágenes que llegan desde la zona muestran una postal impactante: la ruta transformada en un río, sin referencias visibles, y un colectivo detenido en medio del agua. La lluvia no cesa y las condiciones climáticas impiden una resolución rápida. "Es angustiante. Estamos esperando hace horas. No sabemos qué va a pasar", dijo una pasajera.

El chofer del micro exige presencia por parte del intendente

Daniel, el conductor el micro de larga distancia habló con C5N y contó: "La situación es preocupante, somos 44 pasajeros entre los cuales hay menores de edad, un bebé y una nena de 5 años. Desde las 12 de la noche que estamos en esta situación y no tenemos soluciones ni respuestas de nadie".

"Nos dirigíamos a Mar del Plata, salimos de Rosario 20:30, en el peaje pasamos normal y nadie avisó que podíamos tener estos problemas de anegamiento. Al llegar al km 115 vimos que había camiones con balizas, nos colocamos atrás esperando a ver qué iba a pasar. Empezó a subir el agua al punto que ahora hay una corriente que parece un río", narró sobre cómo se dieron los hechos hasta llegar al punto en el que se encuentran actualmente.

La preocupación reina dentro del vehículo, mientras Daniel asegura que no puede ver absolutamente nada: "Tenemos 10 centímetros de agua en el micro. Estamos anegados, no se ve la ruta. Sé que estoy arriba de la ruta porque era como veníamos circulando. Si me decís dónde estoy parado, no sé. No se ve la banquina, la ruta, nada... solo un camión adelante. No me voy a mover para no poner en riesgo la vida de los pasajeros".