Si tenés un ventilador roto y viejo, no lo tires: así podés hacer una lámpara hermosa para tu casa

Con algo de maña y pocos elementos, la rejilla de un ventilador de pie puede convertirse fácilmente en un aplique moderno que combina con cualquier habitación.

Este proyecto de reciclaje solo lleva unas horas.

Los ventiladores de pie son aliados incondicionales en los meses de verano, ya que resultan más económicos que un aire acondicionado y pueden llevarse con facilidad de una habitación a otra. Pero también es cierto que, una vez que se rompen o quedan viejos, se convierten en un estorbo.

La mayoría terminan en el contenedor de basura o en la vereda, esperando a alguien que quiera llevárselos. Sin embargo, no hace falta tirarlos: con algo de maña y pocos materiales, podés convertir tu ventilador viejo en una lámpara hermosa que decora cualquier ambiente de tu casa.

Necesitás muy pocos elementos: la parte de las aspas y la rejilla del ventilador, pintura en aerosol y un juego de luces nuevo. Esta es una manualidad fácil y rápida, que puede quedar lista en solo una tarde y le da un aspecto mucho más elegante y completo a una habitación.

Lámpara de ventilador

Cómo hacer una lámpara con un ventilador roto y viejo

  1. Desarmá el ventilador y limpiá muy bien la rejilla con un paño de microfibra, agua y jabón.
  2. Decidí si querés usar solo una o las dos rejillas, dejarle las aspas o sacarlas: es a tu gusto, según lo que combine mejor con el espacio.
  3. Usá pintura en aerosol dorada (o del color que prefieras) para cubrir la rejilla del ventilador, y también las aspas en caso de que hayas decidido usarlas.
  4. Cuando haya secado, introducí el juego de luces a través del agujero central de la rejilla y colgala o colocala en el techo. ¡Listo! Ya tenés tu lámpara nueva.

Si tenés un ventilador roto y viejo, no lo tires: así podés hacer una lámpara hermosa para tu casa

