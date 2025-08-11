Si tenés un ventilador roto y viejo, no lo tires: así podés hacer una lámpara hermosa para tu casa Con algo de maña y pocos elementos, la rejilla de un ventilador de pie puede convertirse fácilmente en un aplique moderno que combina con cualquier habitación. Por







Este proyecto de reciclaje solo lleva unas horas. Freepik

Los ventiladores de pie son aliados incondicionales en los meses de verano, ya que resultan más económicos que un aire acondicionado y pueden llevarse con facilidad de una habitación a otra. Pero también es cierto que, una vez que se rompen o quedan viejos, se convierten en un estorbo.

La mayoría terminan en el contenedor de basura o en la vereda, esperando a alguien que quiera llevárselos. Sin embargo, no hace falta tirarlos: con algo de maña y pocos materiales, podés convertir tu ventilador viejo en una lámpara hermosa que decora cualquier ambiente de tu casa.

Necesitás muy pocos elementos: la parte de las aspas y la rejilla del ventilador, pintura en aerosol y un juego de luces nuevo. Esta es una manualidad fácil y rápida, que puede quedar lista en solo una tarde y le da un aspecto mucho más elegante y completo a una habitación.